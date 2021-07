Állati

Egész elefántcsordát költöztetnek Angliából Kenyába

Egy 13 tagú elefántcsordát költöztetnek egy angliai magánvadasparkból Kenyába, hogy szabadon engedjék őket a vadonban - írta a The Guardian.



A csorda majdnem minden tagja fogságban jött világra, ám az állatvédők reményei szerint "visszavadíthatók". Az elefántok között, amelyek egy kivételével a Canterburyhez közeli Howletts vadasparkban születtek, három borjú is van.



A maga nemében úttörő, gigászi küldetést, melynek során mintegy 7 ezer kilométeres repülőút is vár a hatalmas testű emlősökre, az Aspinall állatvédő alapítvány, a kenyai vadvédelmi hatóság és a Sheldrick Wildlife Trust vadmentő szervezet hajtja végre.



Az állatokat valószínűleg nagy méretű ketrecekben, altatás nélkül szállítják majd, dél-afrikai elefántszállítási szakemberek segítenek a feltételek kialakításában.



Az indulás előtt az állatokat egy ideig a szállítóketrecekben tartanák folyamatos állatorvosi megfigyelés mellett, hogy hozzászokjanak a méretéhez, és kevesebb stresszt okozzon az út.



Kenyába érkezésük után a veszélyeztetett állatokat fél évig karámban őrzik majd, ahol az állatvédők figyelemmel kísérik, hogyan alkalmazkodnak a megváltozott éghajlathoz és a betegségekhez.



Az angol vadasparkot üzemeltető Aspinall alapítvány sikeresen szoktatott vissza a vadonba gorillákat, orrszarvúkat és más fajhoz tartozó állatokat.



"Hihetetlenül izgalmas projekt. Ha sikerrel jár, boldogan látnám, hogy a világ többi, fogságban tartott elefántját is visszaengedik a vadonba" - mondta Damian Aspinall, az alapítvány elnöke.



Egyelőre nem választották ki a helyet, ahol a csorda Kenyában élni fog.



Idén állapította meg a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) elemzése, hogy az afrikai elefánt nem egységes faj, hanem két fajra, a szavannaira és az erdeire oszlik. Mindkettőt a kihalás fenyegeti.