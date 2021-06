Állati

125 éve kihaltnak hitt rágcsálófajt fedeztek fel egy ausztrál szigeten

Egy 125 éve kihaltnak hitt rágcsálófajt fedeztek fel egy apró ausztrál szigeten.



A Gould-ausztrálegért (Pseudomys gouldii) 1895 óta nem látták az ausztrál kontinensen, a canberrai Ausztrál Nemzeti Egyetem kutatói azonban kihalt és élő rágcsálófajok DNS-ének összevetésével felfedezték, hogy a nyugat-ausztráliai Cápa-öböl egy kicsiny szigetén élő djoongari, más néven Cápa-öbölbeli egér (Pseudomys fieldi) valójában azonos a kihaltnak hitt rágcsálóval.



Az Emily Roycroft vezette kutatócsoport nyolc kihalt rágcsálófaj ausztráliai és londoni múzeumokban őrzött példányaitól vettek DNS-mintát, ezt vetették össze rokon rágcsálófajokéval.



A Gould-ausztrálegér fennmaradásán kívül jó hírnek nevezték a kutatók azt is, hogy viszonylag nagy a 19. században begyűjtött rágcsálók genetikai sokszínűsége, ami arra utal, hogy nagy és potenciális stabil populációik éltek Ausztráliában eltűnésük előtt. Ez cáfolja azt a nézetet, amely szerint az eltűnt fajok már az európaiak Ausztráliába érkezése előtt kihalófélben voltak.



Az európaiak, a magukkal hurcolt állatok és betegségek, szokásaik, ipari és mezőgazdasági tevékenységük hozzájárulhatott az őshonos fajok kihalásához, ugyanakkor a Gould-ausztrálegér kihaltnak nyilvánítása elsietettnek tűnik - olvasható a New Scientist tudományos hírportálon.



A kutatók most abban reménykednek, hogy a távoli, nehezen elérhető kis tengerparti szigeteken, amelyek többségére soha nem jutottak el a macskák és a rókák, más, a szárazfölről eltűnt fajok is életben lehetnek még.