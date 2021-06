Állati

Testéhez képest lényegesen nagyobb kígyókat is elejt a fekete özvegy

2021.06.29 10:32 MTI

Saját testénél sokszor nagyobb kígyókat is képes elejteni és felfalni több pókfaj, például a fekete özvegy - derül ki a Journal of Arachnology című tudományos lapban megjelent tanulmányból, amely 319 dokumentált esetet értékel.



Az esetek felét az Egyesült Államokban figyelték meg, egyharmadát pedig Ausztráliában. Martin Nyffeler, a Bázeli Egyetem szakértője és kollégája, Whitfield Gibbons, az amerikai Georgiai Egyetem munkatársa szerint a jelentések 90 kígyófajról szóltak, melyek mintegy 40 pókfajnak estek áldozatul.



A pókok különösen sikeresek a zsákmányejtésben: az elfogott kígyók majdnem 90 százalékát megölték a pókok a tanulmány szerint, csupán 1,5 százalékuk tudott önerőből kiszabadulni, a többit az emberek mentették ki.



A pókok egyméteresre nőtt kígyókat is képesek megölni és felfalni, a leggyakrabban azonban a nagyon fiatal, frissen kikelt állatokkal végeznek.



A legsikeresebb vadász a törpepókfélék (Theridiidae) családjába tartozó fekete özvegy, amelyet a gerincesekre specializálódott idegmérge és különösen erős hálója segíti a zsákmányejtésben. Még a kígyók mérge sem rettenti el az ízeltlábúakat.



A vöröshátú pók könnyedén elbánik a kobrák családjához tartozó álkobrákkal is, amelyek a világ legveszélyesebb mérgeskígyói közé tartoznak.