3000 évvel ezelőtti cápatámadás áldozatának maradványait találták meg

Háromezer évvel ezelőtti cápatámadásban elhunyt áldozat maradványait fedezte fel egy nemzetközi kutatócsoport Japánban.



A Journal of Archeological Science folyóiratban publikált tanulmány szerint ez a legkorábbi közvetlen bizonyíték egy ember elleni cápatámadásra. A nemzetközi kutatócsoport a régészettudomány és a halottkémek által használt technológiák segítéségével rekonstruálta, hogy mi történt - számolt be róla a Phys.org tudományos ismeretterjesztő portál cikke.



A cápatámadás áldozatát J. Alyssa White oxfordi kutató és Rick Schulting professzor fedezte fel, miközben a Kiotói Egyetemen az őskori vadászó-gyűjtögető népek csontvázmaradványain erőszakos traumákra utaló nyomokat vizsgáltak. Egy Cukumóban talált felnőtt férfi maradványait elemezve jutottak arra a következtetésre, hogy cápatámadás okozta a halálát.



Mint a kutatók elmondták, először azon döbbentek meg, hogy a férfi csontvázán minegy 790 mély, fogak ejtette sérülést találtak. Rengeteg sérülése ellenére pedig a közösség temetkezési helyén, a cukumói Kagylódomb-temetőben temették el - mesélték az oxfordi kutatók.



A sérülések főként a karokra, a lábakra, valamint a mellkas és a has elülső részére korlátozódtak. A kutatóknak sikerült kizárniuk, hogy a sérüléseket emberi konfliktus, gyakoribb ragadozó vagy dögevő állat ejtette volna.



A cápatámadással kapcsolatos régészeti esetek rendkívül ritkák, így az oxfordi tudósok a téma szakértője, George Burgess, a floridai cápakutató program volt igazgatójának segítségét kérték. A nemzetközi csapat aztán együtt rekonstruálta a cápatámadást.



Megállapították, hogy a férfi 3000 évvel ezelőtt, Kr. e. 1370 és 1010 között hunyt el. A sérülései arra utaltak, hogy a támadáskor életben volt. Holttestét a támadást követően hamar megtalálhatták, és a közösségi temetőben temették el. Bal keze, amellyel védekezhetett, hiányzott, jobb lába sem volt meg, bal lábát pedig fordítva helyezték a testére, mikor eltemették.



Az oxfordi kutatók szerint egyértelmű, hogy cápatámadás áldozata lett. Valószínűleg társaival együtt halászott, mikor a cápa megtámadta, mivel testét gyorsan megtalálták. A fogak okozta sérülések elhelyezkedése és alakja alapján egy tigriscápa, vagy egy fehér cápa lehetett a támadó.