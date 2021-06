Kellenek a tiszta ruhák

Mosószert és folteltávolítót küld az űrállomásra a NASA

Az űrhajósok gardróbjának rendbentartása nem kis probléma, különösen mivel az Egyesült Államok és más országok is űrbázisokat szeretnének létrehozni a Holdon és a Marson. 2021.06.23

Az amerikai űrkutatási hivatal évente több tonna ruhát dob ki, mivel egyelőre nincs megoldva, hogy az űrhajósok öltözékét tisztítani lehessen a Nemzetközi Űrállomáson. De ezen már jövőre változtatni akarnak.



A Nemzetközi Űrállomáson az űrhajósok addig hordják ruháikat és alsóneműiket, míg teljesen el nem koszolódnak. A piszkos ruhát pedig az atmoszférába küldve elégetik. A NASA ezért összefogott a Procter & Gamble-lel, hogy kitalálják, mi lenne a legjobb megoldás az űrhajósok ruháinak tisztítására az űrben, hogy azokat hónapokig vagy akár évekig újra lehessen használni, akárcsak a Földön.



A cincinnati vállalat bejelentette, hogy hamarosan mosószert és folteltávolítót küld az űrállomásra a szennyezett és izzadt ruhák elleni galaktikus harc részeként.



A rakéták raktere szűkös, a szállítás drága: miért pazarolnák azt új ruhákra, ha a ruháikat frissen és illatosan lehetne tartani. Ha kiszámoljuk, hogy egy űrhajósnak évente 68 kilogramm ruhára van szüksége az űrben, ez gyorsan összeadódik, különösen egy hároméves Mars-misszió esetén - mondta el Mark Sivik, a P&G szakembere.



Az űrállomás űrhajósai naponta két órát edzenek, hogy ellensúlyozzák a súlytalanság izom- és csontkárosító hatásait.



Ezért edzőruhájuk hamar izzadt, büdös lesz. Leland Melvin, a NASA volt űrhajósa arról számolt be, hogy pólóik, rövidnadrágjaik és zoknijaik annyira elpiszkolódnak, hogy hetente kell cserélni őket.



A speciális antimikrobiális ruhák sem nyújtanak megoldást a problémára. Ezért a P&G decemberben felküldi az űrállomásra a kifejezetten az űrbe szánt mosószert, hogy a tudósok megvizsgálhassák, hogyan reagálnak az enzimek és más összetevők a hat hónapos súlytalanságra.



Jövő májusban pedig folteltávolítókat szállítanak az űrhajósoknak.



Ezzel egyidejűleg a P&G olyan mosó-szárító gépet fejleszt, amely minimális mennyiségű víz és mosószer felhasználásával a Holdon vagy akár a Marson is működhet. Egy ilyen gép hasznosnak bizonyulhatna a Föld vízben szűkölködő vidékein is.