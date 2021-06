Tudomány

Nagyméretű ókori temető maradványaira bukkantak horvát régészek Hvar szigetén

A 4. század közepéről és az 5. század elejéről származó nagyméretű temető (nekropolisz) maradványaira bukkanta horvát régészek Hvar szigetén, a 17. században épült Radosevic-palota kertjében - adta hírül a Telegram.hr című horvát hírportál.



A maradványokra a városi könyvtár és olvasóterem felújítása során találtak rá, a feltárási munkálatok két hónapja folynak aktívan.



A feltárást végző cég, a Kantharos tájékoztatása szerint hatvanöt négyzetméteren húsz sírhelyet találtak, amelyben harminckét ember csontmaradványai voltak. Egyszerű földi síremlékek mellett amforákba temetett és cseréppel fedett csontmaradványokra is bukkantak, valamint egy felfalazott síremlékre, amelyben tizenkét ember maradványai voltak.



Ezen felül találtak még a második századból származó kőfalmaradványokat és egy ötödik századból származó városkapu részeit.



A legtöbb síremléket egy vagy több kerámia edény, lámpa, üvegtároló, érme és egyéb apróság is díszítette.



Ez az eddig a leggazdagabb és legértékesebb, késő ókorból visszamaradt régészeti lelőhely Hvar szigetén - közölte a feltárásokat végző vállalat, hozzátéve, hogy a leletek betekintést nyújthatnak az akkori temetkezési szokásokba, de új ismereteket adhatnak a városok hálózatának kialakulásáról is.



A térségben a közelmúltban több hasonló jelentős feltárást is végeztek régészeti csoportok. Trogirban 2016-ban egy 18 sírhelyet tartalmazó római nekropoliszt találtak. 2020-ban pedig Hvar partjainál két kétezer éves, jó állapotban fennmaradt amforákat és kerámia edényeket szállító hajóroncsot fedeztek fel.