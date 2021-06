Tudomány

Levéltárost keres Stephen Hawking munkáinak katalogizálására a Cambridge-i Egyetem

A 160 doboznyi archív anyag között tudományos iratok, köztük a tudósnak a fekete lyukak terén végzett úttörő kutatását rögzítő munkái, 1944-2008 között írt levelek és asszisztenseinek feljegyzési, de televíziós szerepléseinek leiratai is megtalálhatók. 2021.06.21 10:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Levéltárost keres a Cambridge-i Egyetem könyvtára Stephen Hawking fizikus tízezer oldalas achívumának katalogizálására, amelyet közkinccsé akarnak tenni az interneten, és amelyet kutatási célokra is felhasználhatnak a jövőben a tudósok.



Az egyetem a közelmúltban jelentette be, hogy a 2018 márciusában elhunyt világhírű fizikus tudományos írásait és személyes tárgyait nemzeti értékként őrzik meg az örökkévalóság számára az intézményben és a londoni Science Museumban.



A 160 doboznyi archív anyag között tudományos iratok, köztük a tudósnak a fekete lyukak terén végzett úttörő kutatását rögzítő munkái, 1944-2008 között írt levelek és asszisztenseinek feljegyzési, de televíziós szerepléseinek leiratai is megtalálhatók.



A jelentkezőknek "jelentős tapasztalattal kell rendelkezniük tudományos anyagok archiválása terén, de szükség van arra is, hogy a második világháború utáni korszakot és a kortás tudományt is jól ismerjék vagy érdeklődjenek iránta" - írja BBC News.



"Nincs kétségem afelől, hogy ez egy hatalmas kihívás. A levéltáros egyik feladata lesz, hogy megértse Hawking professzor munkásságának összefüggéseit, azt, hogy kivel és mikor dolgozott együtt" - közölte Katrina Dean, az egyetemi könyvtár archívumának és modern kori kéziratainak őrzője.



Hozzátette ugyanakkor, hogy "nem vákuumban dolgozunk, együttműködünk kollégáinkkal és vannak szakembereink itt az egyetemen".



Hawking cambridge-i egyetemi irodáját a londoni Science Museumban állítják ki a következő évben néhány kiválasztott ereklyével. Láthatóak lesznek egyebek között a tudós egyedi gyártású kerekesszékei, beszédszintetizátora, irodai bútorai.