A Led Zeppelinről neveztek el egy Ecuadorban talált új békafajt

Az Ecuador és Peru között húzódó Cordillera del Cóndor hegyvonulaton felfedezett faj a Pristimantis ledzeppelin nevet kapta. 2021.06.17 17:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Led Zeppelin brit zenekarról neveztek el egy Ecuadorban talált új békafajt: az Ecuador és Peru között húzódó Cordillera del Cóndor hegyvonulaton felfedezett faj a Pristimantis ledzeppelin nevet kapta.



Az Andok keleti részének ködös hegyei között David Brito-Zapata és Carolina Reyes-Puig kutatók bukkantak az apró állatra, amely a kiterjedt Pristimantis nembe tartozik. Szeme rozsdavörös, bőre tarka: sárga, barna, fekete és narancs szín is megjelenik rajta - olvasható a The Guardian brit napilap online kiadásában.



A Pristimantis nembe 569 faj tartozik, közülük 28-at Ecuadorban találtak az elmúlt két évben.



Az új felfedezésről a Neotropical Biodiversity című tudományos folyóiratban és az ecuadori kormány Nemzeti Biodiverzitás Intézetének honlapján számoltak be.



Brito-Zapata és Reyes-Puig elmondták, minden példányt idősebb erdőkben, folyók környéki bozótosokban találtak a bokrok levelein megtelepedve, 1,7-3 méterrel a vízszint felett. A hímek nagyjából 2,4 centiméteresre nőnek, míg a nőstények között találtak 3,6 centiméteres példányt is.



"A névvel a Led Zeppelin és különleges zenéjük előtt tisztelgünk. A Led Zeppelin 1968-ban, Londonban alakult brit rockzenekar, az 1970-es évek egyik legnagyobb hatású zenekara" - mondták a kutatók.



A szakértők kiemelték, hogy a Pristimantis ledzeppelin élőhelyét a fakitermelés, a földművelés, a bányászat, a betegségek és a klímaváltozás is fenyegeti. Hozzátették, nagyon valószínűtlen, hogy a faj képes lenne elköltözni, és védelemre van szüksége.



A Cordillera del Cóndor hegyvonulatban magas az őshonos fajok száma, az itt leírt fajok nagyrészt kizárólag ezen a területen fordulnak elő, ezért különösen fontos az apró gerincesek védelmére hosszútávú intézkedéseket hozni - hangsúlyozták a szakemberek.