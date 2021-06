Tudomány

Ókori freskókat fedeztek fel egy hajdani veronai mozi alatt

Egy beomlott mennyezet maradványait és egy tűzben elszenesedett fabútort is találtak egy szobabelsőben, amelynek falain az élénk színű freskók is fennmaradtak. 2021.06.15 11:25 MTI

A Pompejiben feltártakhoz hasonló freskókkal díszített falú ókori helyiséget fedeztek fel egy volt veronai mozi alatt - írták a helyi lapok.



Egy hajdani veronai mozi pincéjében végzett ásatások - sok más mellett - egy beomlott mennyezet maradványait és egy tűzben elszenesedett fabútort is találtak egy szobabelsőben, amelynek falain az élénk színű freskók is fennmaradtak.



A történelmi városközpontban, az Oberdan utcában álló, egykori Astra mozi pincéjében talált nagy jelentőségű régészeti leletekről csütörtökön tartanak sajtótájékoztatót.



Az első nyomok után 15 évvel kezdték el az ásatást, amelynek során kiderült, hogy Verona római kori alapjai hihetetlen kincseket rejtenek. Úgy tűnik, a maradványok ugyanazon okból maradtak fenn érintetlenül, ami a helyiség pusztulását okozta: a tűzvész miatt.



A lángok tehették lakatlanná a helyiséget, amely élénk színű freskóival most újra napfényre került, és amelynek elemei, valamint pusztulása kicsiben az ókori Pompeji romjaira emlékeztet - idézte az Il Resto del Carlino a veronai műemlékvédelmi felügyeletet.



Az egykori Astra mozi új tulajdonosainak felújítási projektje során a díszített padlóban és a falakban is felfedezték a római kori fűtőberendezéseket.