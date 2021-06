Tudomány

Fél évszázados a Műegyetem oktatóreaktora

Magyarország időrendben második, teljes egészében magyar tervezésű és kivitelezésű nukleáris létesítményének 50. "születésnapját" egy hibrid rendezvénnyel pénteken ünnepelte meg a Műegyetem. 2021.06.15 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ötven évvel ezelőtt avatták fel Magyarország egyetlen oktatóreaktorát Budapesten; az évfordulóra ünnepi konferenciával emlékezett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME).



"A hazai villamosenergia-termelés felét atomerőműben állítjuk elő, amelynek alapfeltétele a hazai szakember utánpótlás, valamint kutatásfejlesztés és innováció. Ehhez kulcsfontosságú a BME oktatóreaktor és a kapcsolódó képzések" - idézte Süli Jánost, a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős minisztert az intézmény által az MTI-hez hétfőn eljuttatott közlemény.



Mint írták, a BME Oktatóreaktora 1971 júniusa óta szolgálja a nukleáris gyakorlati oktatást és képzést. Az elmúlt ötven évben a reaktor folyamatosan a legfontosabb felsőoktatási, az elméleti mellett gyakorlati ismereteket is nyújtó képzőhely az országban és a régióban. Sok ezerre tehető azoknak a fizikusoknak, energetikai és egyéb mérnököknek a száma, akik az oktatóreaktorban sajátíthatták el az atomenergetika és a nukleáris technika biztonságos alkalmazásának részleteit. Az intézmény több mint 350 reaktortechnikai szakmérnök, az iparban vezető szerepet betöltő szakember képzésében játszott fontos szerepet.



"Az oktatóreaktor félévszázados története a műegyetem ipari szerepvállalásának jelentős példája, a kapcsolódó, hazánkban egyedülálló képzések indításával és az iparág hazai jövőjét is megalapozó kutatásokkal" - összegzett a konferencián Józsa János, a BME rektora.



A kommüniké kiemelte, hogy a magyar nukleáris iparban dolgozó közép- és felsővezetők szinte kivétel nélkül részt vettek műegyetemi alap- vagy mesterképzésben, valamint itteni szakirányú továbbképzésben, amelynek gyakorlati részeit az Oktatóreaktornál végezték el.



A rendezvényen Czifrus Szabolcs, a BME Nukleáris Technikai Intézet igazgatója és az intézet számos oktatója számolt be a reaktorban zajló oktatási és kutatási munkáról, valamint annak eredményeiről. 2000 óta mintegy húsz EU-pályázatot nyert az intézet, jelenleg hat H2020-as Euratom pályázatban vesznek részt az intézet munkatársai, rangos európai és tengerentúli egyetemekkel, kutatóintézetekkel együttműködve. Több pályázat célja az Oktatóreaktor nemzetközi oktatási szerepének erősítése.



A Műegyetem világszerte hetedik azon egyetemek sorában, amelyek a nukleáristechnológia-menedzsment képzéshez megszerezték a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) tanúsítványát. A BME kínálata tavaly szeptemberben bővült az újabb, most nemzetközi szinten is elismert négy féléves képzéssel. A nukleáristechnológia-menedzsment képzés programja kombinálja az egyetemen jelentős múlttal rendelkező reaktortechnikai szakmérnöki és a menedzserképzést.