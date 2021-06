Lélegzetelállító fotókon, videókon a részleges napfogyatkozás

A jelenséget szabad szemmel nem, de naptávcsővel, napfogyatkozás-szemüveggel vagy hegesztőszemüveggel jól meg lehetett figyelni. Komka Péter, az MTI fotósa pedig egy lenyűgöző képet is készített a nem mindennapi jelentségről.



Napfogyatkozás akkor alakul ki, amikor a Hold éppen a Nap és a Föld közé kerül, ezért a Hold árnyékot vet a Földre.

Check out pics of the Partial Solar Eclipse by the @NASA HQ Photo team captured in #DC and #Delaware early this morning! 📷 https://t.co/IMgV37DhyJ pic.twitter.com/HW0gFcAu1N

Despite being attacked by bugs, the partial solar eclipse was BEAUTIFUL! This was the first solar eclipse that I've ever seen and it definitely lived up to my expectations. pic.twitter.com/WtyTvkhNfQ