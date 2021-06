Állatok

Elpusztult az észak-amerikai állatkertek legöregebb hím csimpánza

A San Franciscó-i Állatkert közlése szerint Cobby szombaton hunyt el. Halálának pontos okát ugyan nem tudni, de az állat beteg volt és valószínűleg magas kora is közrejátszott - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



Cobbyt emberek nevelték, rövid ideig egy gyerekeknek szóló televíziós programban is szerepelt, majd az 1960-as évek közepén a San Franciscó-i Állatkertbe került. Az intézmény szerint az idős hím kulcsszerepet játszott a helyi csimpánzpopuláció összetartásában.



A csimpánz veszélyeztetettként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) fenyegetett fajokat felvonultató vörös listáján. Vadászatuk, természetes élőhelyeik zsugorodása és a betegségek miatt Afrika legkockázatosabb helyzetű főemlősei közé sorolják őket.



Nagyjából száz-kétszáz ezer példány él a vadonban, ezek várható élettartama 33 év, míg a fogságban nevelt egyedek