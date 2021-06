Űrkutatás

Tintahalbébiket küldenek a Nemzetközi Űrállomásra

Több mint száz apró tintahalat és ötezer mikroszkopikus állatot indít útnak magyar idő szerint az esti órákban az űrállomásra. 2021.06.03 15:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Tintahalbébiket küld csütörtökön az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) a Nemzetközi Űrállomásra (ISS), amelyeknek fontos szerepe lesz az űrutazás hatásainak vizsgálatában - számolt be róla a BBC News.



Az amerikai űrkutatási hivatal több mint száz apró tintahalat és ötezer mikroszkopikus állatot indít útnak magyar idő szerint az esti órákban az űrállomásra. Az élőlények és a kutatáshoz szükséges eszközök a Space X Falcon 9 rakétájával érnek célba. A kísérletekkel az űrutazás hatásait akarják vizsgálni az űrállomáson.



A 128 tintahalbébit azért választották a kísérlethez, mert a tintahalak immunrendszere hasonló az emberéhez.



A NASA szerint a kísérlet segíthet olyan védelmi intézkedések kidolgozásában, amelyek biztosíthatják, hogy az űrhajósok a hosszú űrmissziók során egészségesek maradjanak.



"Az állatok és az emberek is a mikrobákra támaszkodnak az egészséges emésztőrendszer és immunrendszer fenntartása érdekében. Nem teljesen értjük, hogy az űrrepülés hogyan változtatja meg ezeket a jótékony kölcsönhatásokat" - mondta Jamie Foster, a kísérlet vezető kutatója. Mint hozzátette: a tintahalakkal ezeket az egészséggel kapcsolatos fontos kutatásokat modellezhetik.



A tintahalakat a Földre való visszatérésük előtt lefagyasztják majd.



Az űrállomásra küldött 5000 mikroszkopikus medveállatka jól viseli a szélsőséges körülményeket. Ez teszi őket tökéletesen alkalmassá annak tanulmányozására, hogy az élet hogyan reagál és alkalmazkodik egy ilyen extrém környezethez. A kutatók reményei szerint ezek az információk felhasználhatók az embereket az űrben érő stresszfaktorok megértéséhez.



"Az egyik dolog, amire nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogyan élnek és szaporodnak a medveállatkák ebben a környezetben, megtudhatunk-e valamit az általuk alkalmazott trükkökről, és azokat fel tudjuk-e használni az űrhajósok védelmére" - magyarázta Thomas Boothby, a kísérlet vezető kutatója.



A tervezett kísérletek között szerepel annak vizsgálata is, hogy a robotkarok virtuális valóság segítségével távolról is működtethetők-e, valamint a környezeti hatásokat jobban tűrő gyapot előállításának tanulmányozása.