Koronavírus-járvány

Izraeli vizsgálat: összefüggés lehet a fiatalok szívizomgyulladása és az oltás között

Összefüggés lehet a fiatalok körében kialakuló enyhe, rövid lefolyású szívizomgyulladás és a koronavírus ellen a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcinájának második adagja között az izraeli egészségügyi minisztérium kutatói szerint - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerdán.



Az izraeli egészségügyi minisztérium kutatócsoportot állított fel, mert több fiatalnál szívizomgyulladás alakult ki röviddel az oltás második adagjának beadása után. Az egészségügyi minisztérium, a tel-avivi és a haifai egyetem, valamint a haifai Technion műszaki egyetem közegészségügyi és járványügyi szakértőiből álló orvoscsoport kedden ismertette következtetéseit a minisztérium főigazgatójával, Hezi Levyvel.



A szívizomgyulladások általában enyhe lefolyású betegségek, amelyeket mellkasi fájdalom, légszomj és szívdobogás jellemez, és rövid kórházi tartózkodással járnak. Leggyakrabban 16-30 éves férfiaknál fordulnak elő, és ezeket a gyulladásokat a koronavírus vagy más vírusok is okozhatják.



2020 decemberétől 2021 májusáig 275 szívizomgyulladásról számoltak be Izraelben, amelyek közül 148 a koronavírus elleni védőoltáshoz közeli időpontban történt.



A vakcina első dózisához közel 27 esetet jelentettek az 5 401 150 beoltott közül. Azok közül, akiknél szívizomgyulladás lépett fel, 11-en valamilyen háttérbetegségben is szenvedtek. Az oltás második adagjától számított 30 napon belül 121 alkalommal jelent meg ez a betegség 5 049 424 vakcinázottból, közülük hatvanak háttérbetegsége is volt.



A szívizomgyulladás miatt a legtöbb beteg legfeljebb négy napig volt kórházba, és 95 százalékuknál csak enyhe tünetek jelentkeztek.



A kutatók az adatok alapján azt állapították meg, hogy összefüggés lehetséges a második oltás beadása és a szívizomgyulladás megjelenése között a 16-30 év közötti férfiaknál, különösen 16 és 19 éves kor között.



Izraelben a magas fokú átoltottság nyomán szinte teljesen visszahúzódott a koronavírus-járvány. A 9,3 milliós országban a december végén megkezdett oltási kampányban 5 452 298 embert legalább egyszer beoltottak a Pfizer és a BioNTech közösen kifejlesztett vakcinájával, ez az ország lakosságának 58,63 százalékát jelenti.



Kedden 25 476 teszt során mindössze 35 vírushordozót azonosítottak. Jelenleg 338 aktív fertőzöttet tart nyilván az egészségügyi minisztérium pandémia megjelenése óta 839 515 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak. A betegségben tavaly február óta 6413-an haltak meg Izraelben.