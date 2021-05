Tudomány

A gyógyításban is alkalmazható 3D-s elektronmikroszkópot szereztek be a PTE-n

A műszerrel végzett kutatások eredményeit hosszú távon az alkalmazott kutatási területek, így a gyógyszerfejlesztés, az anyagtudomány, a nanotechnológia és a bionika egyaránt hasznosíthatja.

A dél-dunántúli térségben egyedülálló, a krónikus betegségek gyógyítását is segítő 3D-s elektronmikroszkópot szereztek be egy több mint 320 millió forintos európai uniós programban a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) - közölte a baranyai felsőoktatási intézmény.



A közleményben Seress Lászlót, az eszköz beszerzését lehetővé tevő infrastruktúrafejlesztési projekt szakmai vezetőjét idézve azt írták: az új eszköznek köszönhetően nyert eredmények hozzájárulnak a társadalom széles rétegeit érintő betegségek, így például a cukorbetegség okozta retinakárosodás, a stressz és az epilepszia mélyebb megértéséhez, pontosabb elemzéséhez.



A műszerrel végzett kutatások eredményeit hosszú távon az alkalmazott kutatási területek, így a gyógyszerfejlesztés, az anyagtudomány, a nanotechnológia és a bionika egyaránt hasznosíthatja - tették hozzá.



Közölték: mivel a 3D-s leképezés nemcsak az idegsejtek közötti kommunikáció, hanem bármely más sejtek közötti kapcsolat vizsgálatára alkalmas, várhatóan nő az elektronmikroszkópia iránti érdeklődés a nem idegtudományok területén tevékenykedő kutatócsoportok részéről is.



Az eszköz a térségben egyedülálló, ezért az egyetem várhatóan együttműködik majd tudományos és ipari partnerekkel, valamint tovább bővülhet, erősödhet az intézmény nemzetközi kapcsolatrendszere - áll a közleményben.