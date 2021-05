Tudomány

Az elmúlt 20 év nyarai voltak a legforróbbak a Yellowstone Nemzeti Park területén

A jelenlegi, példátlan melegedés súlyosbíthatja az aszályokat, a bozóttüzeket és egyéb ökológiai stresszfaktorokat a Nagy Yellowstone Ökoszisztéma területén. 2021.05.22

Az elmúlt 1250 évre visszatekintve az utóbbi két évtized nyarai voltak a legforróbbak az amerikai Yellowstone Nemzeti Park területén - állapították meg kutatók.



A Geophysical Research Letters című folyóiratban publikált tanulmány készítői a világhírű parkban és környékén lévő élő, valamint elhalt sziklás-hegységi szürke lucokból vett mintákat elemezve tanulmányozták a térség maximális nyári hőmérsékleteit a műszeres méréseket jócskán megelőző időkig visszatekintve - olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



Az Idahói Egyetem dendrokronológusa, Karen Heeter által vezetett kutatócsoport megállapította, hogy a 20. és a 21. század, különösen az elmúlt 20 év volt a legmelegebb időszak a park területén az elmúlt 1250 évben. A Yellowstone-vidékre vonatkozó hőmérsékleti adatok eddig csupán 1905-ig visszamenőleg voltak elérhetőek.



A fagyűrűmintákból kiolvasott éghajlati adatok egyezést mutattak az elmúlt 100 év műszeres méréseivel. A kutatóknak több ismert melegedési periódust, köztük a 950 és 1250 közötti úgynevezett középkori éghajlati eltérést, valamint számos, 1500 előtt bekövetkezett, többévtizedes lehűlési időszakot is sikerült azonosítaniuk a fagyűrűk révén.



"Ha sikerül találni a mostanihoz hasonló melegedési időszakokat a történelemben, az rendkívül értékes információ" - mondta Heeter. Hozzátette: "az adatok azt mutatják, hogy az 1080-as éveket szélsőséges forróság kísérte és a 16 században is volt egy nagyjából 130 évig tartó meleg időszak".



A régmúlt meleg időszakait több évtizedes hőmérsékleti változékonyság jellemezte, ami jelentősen eltért az elmúlt 20 évben tapasztalt hosszan tartó, intenzív melegedési trendektől.



A jelenlegi, példátlan melegedés súlyosbíthatja az aszályokat, a bozóttüzeket és egyéb ökológiai stresszfaktorokat a Nagy Yellowstone Ökoszisztéma területén.



Heeterék más kutatók számára is hozzáférhetővé tették friss adataikat, amelyek felkerültek a Nemzetközi Fagyűrűadatbankba.