Nagyon értékes leletanyag került elő egy ásatáson Berzence váránál

A "szokatlanul gazdag" lelőhelyen különböző kerámiák, három szakállas puska, egy kard és egy Árpád-kori növényi mintás oszlopfő mellett ezüst- és aranypénzek is előkerültek. 2021.05.13 22:30 MTI

Nagyon értékes leletanyagot találtak a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum munkatársai a Somogy megyei Berzence váránál egy hónapja tartó ásatáson - mondta a munkálatokat vezető régész az MTI-nek csütörtökön.



Molnár István ismertetése szerint a "szokatlanul gazdag" lelőhelyen különböző kerámiák, három szakállas puska, egy kard és egy Árpád-kori növényi mintás oszlopfő mellett ezüst- és aranypénzek is előkerültek.



A pénzek vélhetően valamilyen hadi cselekményhez köthetően meghalt, a várfal tövében mélyen a földben eltemetett négy ember egyikének erszényében voltak - mondta el. Hozzátette, hogy az öt arany közül három I. Mátyás (1458-1490), egy Albert (1437-1439) és egy II. Ulászló (1490-1516) király uralkodásának idejében készült.



A régész érdekesnek nevezte, hogy a pénzek a halottnál maradhattak, ez azt feltételezi, hogy az erszényt az elhunyt ruhája elrejtette az őt eltemetők szemei elől. Egyúttal reményét fejezte ki: a tárgyak restaurálásával fény derül arra, hogy a négy ember mikor és milyen eseményekhez kapcsolódóan halhatott meg.



Molnár István utalt rá, hogy Berzence várának első biztos említése a 15. század közepéről való. Kastélynak épült, de később megerősítették, Szigetvár 1566-os eleste után török kézre került. A várat a magyarok többször el-, a törökök pedig visszafoglalták, téli hadjáratán rövid időre Zrínyi Miklós is bevette.



Ahogy a legtöbb vár, úgy a berzencei is rommá lett a 18-19. században - jegyezte meg a régész. Hozzáfűzte, a feltárást a várfal megóvása, dokumentálása tette szükségessé, mert a Várdomb évtizedekkel korábbi megbontása miatt a löszfal omlani kezdett.



Molnár István beszámolt arról, hogy a múzeum alkalmanként három-öt régésze öt munkás segítségével a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) pályázatán nyert kétmillió és a helyi önkormányzat egymillió forintos támogatásának köszönhetően másfél hónapon át dolgozik a vár déli falainál és bástyájánál.



Nagy mennyiségű földet mozgattunk meg, látható, hogy a falakból sok megmaradt, magasak is, a várban többször tűz pusztított - mondta a régész. Úgy vélte, a vár látványos lenne, ha sikerülne egyszer helyreállítani és bemutathatóvá tenni.



Molnár István jelezte, hogy az ásatást a jövő héten befejezik, de később szeretnék folytatni. A szükséges forrásért újra pályáznak a NKA-nál és élvezik az önkormányzat támogatását.