Tudomány

Sziklasírokat tártak fel egy felső-egyiptomi nekropoliszban

Az Óbirodalom idejéből származó egyik sírhoz egy álajtó is tartozik, amelyen hieroglifákkal írt szövegtöredékek, valamint a sír gazdáját áldozatbemutatás közben ábrázoló jelenetek vannak. 2021.05.12 18:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Sziklasírokat tártak fel régészek a felső-egyiptomi Szóhág kormányzóságnál lévő nekropoliszban.



Musztafa Vaziri, az egyiptomi Legfelsőbb Régészeti Tanács főtitkára szerint a különböző építészeti stílusokat képviselő sírok több szinten helyezkednek el a hegyoldalban - írja az al-Ahram egyiptomi napilap angol nyelvű internetes kiadása.



A kamrák egy vagy több aknasírt rejtenek, vannak köztük olyanok, amelyekben ereszkedő folyósok vezetnek az aknákhoz. A sírok az Óbirodalom vége és a Ptolemaida-dinasztia alkonya közötti időszakból származnak.



Az Óbirodalom idejéből származó egyik sírhoz egy álajtó is tartozik, amelyen hieroglifákkal írt szövegtöredékek, valamint a sír gazdáját áldozatbemutatás közben ábrázoló jelenetek vannak.



A lelőhelyen számos agyagedényt is találtak, amelyek egy részét a hétköznapokban, másik részüket temetésekkor használták. Emellett kis méretű alabástrom edényeket, egy fémtükör maradványait, emberi és állati csontokat, valamint amforatöredékeket is feltártak a régészek.



Több mint 300 sírt dokumentáltak a térségben. A sírok a felső-egyiptomi kilencedik nomosz uralkodóinak és tisztviselőinek földi maradványait rejtik. Az ókori Egyiptom egyik legfontosabb adminisztrációs központjának tartott kilencedik nomosz központja Akhmím volt és ez a régió szolgált Min isten legfőbb kultuszhelyeként.



A régészek arra számítanak, hogy a projekt befejezésééig további sírokat fognak feltárni a területen.