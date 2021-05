Csaknem kétméteres tokhalmatuzsálemet fogtak ki a Detroit folyóból

Egy csaknem kétméteres, 108 kilogrammos tokhalat fogtak ki a Detroit folyóból az Amerikai Szövetségi Hal- és Vadvédelmi Szolgálat (USFWS) munkatársai, akik szerint a méretes példány, amelyet visszaengedtek a vízbe, több mint 100 éves lehetett.



A hatalmas matuzsálemet egy három tagú csapat fogta ki. A szolgálat munkatársai "igazi vízi szörnyként" írták le a teremtményt, amelyet hatpercnyi megfeszített munkával sikerült beemelniük a csónakba - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



Miután lemérték, a biológusok visszaengedték a folyóba az állatot.



A tokfélék családjába tartozó Acipenser fulvescens fenyegetett fajnak számít Michiganben és 18 másik államban. Ezek az édesvízi halak a tavak és folyómedrek mélyén élnek. Számuk a túlhalászat és a természetes élőhelyeik zsugorodása miatt csökken.



A hímek átlagos élettartama 55 év, a nőstényeké 70-100 év között mozog. A Detroit folyóból kifogott példány nőstény volt és a szakemberek szerint több mint száz éve úszkálhat a környező vizekben.

