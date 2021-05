Tudomány

Hétvégén zuhanhat le az irányíthatatlan kínai hordozórakéta

Kína múlt csütörtökön juttatta a világűrbe leendő állandó űrállomásának főmodulját a Hosszú Menetelés 5B nevű rakétával.



A Tian-he, vagyis Mennyei Harmónia elnevezésű modult a rakéta a Hainan szigetén található vencsangi űrközpontból bocsátotta fel április 29-én. A Hosszú Menetelés 5B a felbocsátás után ideiglenes pályára állt, és megkezdte az előkészületeket a visszatérésre. Mivel a visszatérés ellenőrizetlen, egyes szakértők attól tartanak, hogy a darabjai akár lakott területen is landolhatnak.



A hordozórakéta várhatóan a következő napokban csapódik a légkörbe. A 30 méter magas és mintegy 18 tonnás Hosszú Menetelés-5B az utóbbi idők egyik legnagyobb lezuhanó űreszköze.



A Hosszú Menetelés pályája 41,5 fokos szöget zár be az Egyenlítővel, így a föld jó nagy része felett elhalad, egyebek között Chile, Új-Zéland, de New York és Madrid fölött is. Amennyiben a rakéta maradványai szárazföldön csapódnak be, az okozott károkért Kína a nemzetközi jog alapján kártérítés fizetésére kötelezhető.



A Hosszú Menetelés pályája itt követhető online.