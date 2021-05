Koronavírus-járvány

A Moderna emlékeztető oltása jól működik a dél-afrikai és brazil variánssal szemben

A Moderna Covid-19 elleni vakcinájának emlékeztető oltása ígéretes immunválaszt adott a B.1.351 és P.1 variánsok esetében a jelenleg is tartó klinikai vizsgálatos friss adatai szerint. A gyártó 50 mikrogrammos dózisú oltóanyagát teszteli egyszer már oltott egyedeken. Az eredmények szerint az emlékeztető oltás növelte azon antitestek válaszát, amelyek semlegesítik a számos országban elterjed dél-afrikai és brazil/japán mutánst.



A vállalat nyilatkozata szerint, az mRNA-1273.351 emlékeztető (booster) oltása sokkal hatékonyabbnak bizonyult az első oltáshoz képest, de kutatási eredményeik még nem estek át külső szakértői vizsgálaton.



"Proaktívnak kell maradnunk a vírus folyamatos változása és fejlődése miatt" - mondta Stephane Bancel, a Moderna vezérigazgatója sajtóközleményében. A friss adatok szerint a második oltások azok, amelyek kiváló startégiát jelentenek az újonnan észlelt mutánsokkal szemben.



A Moderna szerint a mellékhatások ez esetben is hasonlóak a korábban közöltekhez: fájdalom a szúrás helyén, fáradtság, fejfájás, izom- és izületi fájdalmak.



Mindez azt jelenti, hogy az embereknek valószínűleg évente lesz szükségük a Covid-19 vakcinák második felvételére, akárcsak az influenza esetében.



Mint ismeretes, a Moderna oltása két adagot igényel, négy hét különbséggel. A Pfizerhez, valamint a Johnson & Johnsonhoz hasonlóan, az oltás rendkívül hatékony a Coviddal szemben, bár a cég vezetői és tisztviselői most azt mondják, hogy az erős védelem idővel csökken. A Pfizer oltása szintén kétdózisú, míg a J&J immunizálás csak egy szúrást igényel.



Dr. Anthony Fauci, a Fehér Ház vezető orvosi tanácsadója korábban már kijelentette, hogy az amerikaiaknak emlékeztető oltásokat kellene felvenniük, hogy jobban megvédjék magukat a variánsokkal szemben.