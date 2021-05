Tudomány

Lakott területre zuhanhatnak a Hosszú Menetelés 5B nevű kínai rakéta darabjai

Kína múlt csütörtökön juttatta a világűrbe leendő állandó űrállomásának főmodulját a Hosszú Menetelés 5B nevű rakétával. 2021.05.04 11:23 MTI

Egyelőre nem lehet tudni, hogy a visszatérő rakéta darabjai hol landolnak, de szakértők szerint félő, hogy lakott területre eshetnek - számolt be róla a The Guardian brit napilap online kiadása.



A Tian-he, vagyis Mennyei Harmónia elnevezésű modult a rakéta a Hainan szigetén található vencsangi űrközpontból bocsátotta fel április 29-én. A Hosszú Menetelés 5B a felbocsátás után ideiglenes pályára állt, és megkezdte az előkészületeket a visszatérésre. Mivel a visszatérés ellenőrizetlen, egyes szakértők attól tartanak, hogy a darabjai akár lakott területen is landolhatnak.



Jonathan McDowell asztrofizikus, a Harvard Egyetem tudósa felidézte, hogy legutóbb, amikor egy Hosszú Menetelés 5B rakéta visszatért a Földre, a rakéta nagy része elégett a légkörbe érve, de egyes darabjai, hosszú fémrudak több épületet megrongáltak Elefántcsontparton, és csak a szerencsének köszönhető, hogy senki nem sérült meg.



Egyelőre lehetetlen megjósolni, hogy a visszatérő rakéta hol fog landolni, miután belép a Föld légkörébe, McDowell szerint azonban az a legvalószínűbb, hogy a tengerbe fog zuhanni, mivel a bolygó 71 százalékát az óceán borítja.



A tudós hozzátette: a rakéta néhány darabja túl fogja élni a visszatérést, aminek hatása egyenértékű azzal, "mintha egy kisrepülőgép zuhanna le, és 100 mérföldes körzetben szóródna szét".



McDowell hangsúlyozta, hogy 1990 óta tíz tonnánál nagyobb súlyú űreszközöket nem engednek ellenőrizetlenül visszatérni a Földre. A Hosszú Menetelés 5B azonban mintegy 21 tonna lehet.



A számítások alapján a rakéta körülbelül május 10-én tér vissza a Földre, de ehhez képest még egy-két napnyi eltérés lehetséges. McDowell szerint amint kiderül, hogy melyik nap érkezik, a szakértők meg tudják jósolni a leszállás idejét egy hatórás időablakon belül.



Az állandó kínai űrállomás létrehozásához a mostanival együtt 11 missziót kell teljesíteni, a jövő év végére pedig felküldik az állomásra az első háromtagú űrhajóscsoportot, amely hat hónapig fog ott-tartózkodni.