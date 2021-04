Koronavírus-járvány

Egy adag vakcina akár felére is csökkenti a fertőzés továbbadásának esélyét

A Pfizer vagy az AstraZeneca új típusú koronavírus elleni vakcinájának első adagja akár felére is csökkenti a fertőzés háztartáson belüli továbbadásának esélyét egy új brit tanulmány szerint.



Azok, akik megkapták a két vakcina valamelyikének első dózisát és legalább három héttel később megfertőződtek, 38-49 százalékkal kisebb eséllyel adták tovább a vírust beoltatlan, velük egy háztartásban élő embereknek - állapította meg az angliai egészségügyi szolgálat (PHE) kutatása.



A PHE immunizációs vezetője, Mary Ramsay a BBC-nek elmondta, hogy a vakcinák kulcsfontosságú szerepet játszanak a normális élethez való visszatérésben.



"Nemcsak csökkentik a betegség súlyosságát és halálozások százaik előzik meg naponta, de azt látjuk, hogy mérséklik a fertőzés továbbadásának kockázatát is" - magyarázta. Noha az eredményeket "reménykeltőnek" találta, fontosnak tartja, hogy az emberek továbbra is úgy viselkedjenek, ahogy a járvány idején, figyelve a kézmosásra, az előírt távolságtartásra.



A háztartásokban jelentős a kórokozók továbbadásának kockázata, így a tanulmány az oltásoknak arra a hatására talált bizonyítékot, hogy a továbbfertőzés esélyét csökkentik.



"Nem szabad elfelejteni, hogy ezek a vakcinák nem száz százalékos hatékonyságúak sem a súlyos tünetek megelőzésében, sem a megfertőződés ellen, de a bizonyítékok azt mutatják, bizonyos fokú védelmet adnak az ellen, hogy továbbadjuk a vírust, ha elkaptuk" - mondta Mike Tildesley, a Warwicki Egyetem járványtani szakértője. Hozzátette: a tanulmány újabb bizonyítékot nyújtott arra, hogy minél több embernek kell beoltatnia magát még akkor is, ha nem nagy a veszélye a súlyos tünetek kialakulásának. A cél az, hogy a népességen belül a védettség minél magasabb legyen és csökkenjen azok száma, akik komolyan megbetegszenek és meghalnak a Covid-19 következtében.



A PHE hasonló eredményeket vár más nagy kockázatú környezetben, köztük börtönökben, közösségi lakóhelyeken.



A tanulmány - amely még a szakértői áttekintés előtt áll - mintegy 24 ezer háztartás több mint 57 ezer kapcsolatát vizsgálta, ahol korábban beoltott embernél mutattak ki laboratóriumban koronavírus-fertőzést. Az eredményeket összehasonlították oltatlan fertőzöttek majdnem egymillió kapcsolatával.



A kapcsolatot másodlagos koronavírusos esetként határozták meg, ha a háztartásban az első pozitív teszt után 2-14 nappal azonosították egy másik ott lakónál a fertőzést.



Korábbi tanulmányok kimutatták, hogy mind a Pfizer-BioNTech, mind az Oxford-AstraZeneca vakcinája nagy hatékonysággal csökkenti a Covid-19 fertőzését idősek körében: március végéig 10 400 halálozást előzött meg a hatvan év fölöttiek között.



A PHE arról is folytat kutatásokat, hogy a vakcináció mennyire akadályozza a fertőzést a népesség szélesebb köreiben.