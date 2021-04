Koronavírus-járvány

Gyermekeknek is adható oltóanyagot kezdtek el embereken tesztelni Kínában

Gyermekeknek is adható koronavírus elleni oltóanyagot kezdtek el embereken tesztelni a közép-kínai Honan tartományban - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség a Sinopharm kínai gyártó közlésére hivatkozva.



A Sinopharm leányvállalataként működő, pekingi székhelyű China National Biotec Group (CNBG) által kifejlesztett, úgynevezett rekombináns vakcina klinikai tesztjeinek első és második szakaszát szombaton kezdték meg. Az oltóanyag még április 9-én kapta meg a klinikai tesztekhez szükséges engedélyt a kínai gyógyszerészeti hatóságoktól.



Az új szer a koronavírus S-fehérjéje egyik alegysége, az úgynevezett receptorkötő tartomány (RBD) szerkezeti tulajdonságain alapul, és a vírus S-fehérjéjének ártalmatlan másolatait előállítva ösztönzi a szervezetet a koronavírust semlegesítő antitestek termelésére.



Csang Jün-tao, a CNBG elnökhelyettese elmondta: a génmódosított oltóanyag gyártásához, ellentétben a cég korábban kifejlesztett, elölt koronavírust tartalmazó vakcináival, nincs szükség magas biológiai biztonsági fokozatú laboratóriumra, így gyorsan megkezdhető a nagy mennyiségben történő előállítása. Hozzátette: a szert a 3 év feletti korosztály számára fejlesztették - idézte a Hszinhua.



Csang arról is beszámolt továbbá: a klinikai tesztek eredményei alapján fogják meghatározni, hogy az oltóanyagból három dózist kell-e beadni a védettséghez.



A CNBG korábban fejlesztett, két vakcinája közül az egyik elsőként kapott feltételes piaci engedélyt Kínában, még tavaly decemberben. Ez az oltóanyag kapott engedélyt a magyar egészségügyi hatóságoktól is. A vállalat egy másik, a Vuhani Biológiai Termékek Intézetével közösen fejlesztett, szintén elölt koronavírust tartalmazó vakcinája pedig februárban kapott feltételes piaci engedélyt Kínában. Ezeket az oltóanyagokat azonban csak a 18 éven felüli korosztály körében alkalmazzák Kínában.