Tudomány

Belélegezhető oxigént vont ki a Mars ritka légköréből a NASA

Belélegezhető oxigént vont ki a Mars ritka légköréből a Perseverance marsjáró kísérleti eszköze - jelentette be a NASA szerdán.



A Peseverance kedden hajtotta végre az úttörő kísérletet a vörös bolygón. A kutatórover MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) elnevezésű, kenyérpirító-nagyságú eszköze a Mars légkörének szén-dioxidjából állított elő 5 gramm tiszta oxigént, amely egy asztronauta lélegzéséhez 10 percre lenne elég.



Az amerikai űrhivatal közleménye szerint először sikerült kinyerni egy másik bolygó környezetéből olyan természeti erőforrást, amelyet az ember közvetlenül felhasználhat.



Trudy Kortes, a NASA Űrtechnológiai Misszióigazgatóságának vezetője úgy fogalmazott, hogy a MOXIE nemcsak az első eszköz, amely egy másik bolygón oxigént állít elő, hanem a maga nemében az első technológia is, amely elősegítheti, hogy a jövőbeni missziók egy másik bolygó "földjéből élhessenek".



Az eszköz elektrolízissel dolgozik: magas hőmérsékleten választja szét a szén-dioxid-molekulákat, és állít elő oxigént. A Mars légköre, amelynek sűrűsége csak 1 százaléka a Földének, 95 százalékban szén-dioxidból áll. A fennmaradó 5 százalék elsősorban molekuláris nitrogénből és argonból áll. Oxigén elhanyagolható nyomokban van jelen a Marson.



A bőséges oxigénkészlet azonban kritikus fontosságúnak tekinthető a vörös bolygó esetleges emberi felfedezéséhez, mind az űrhajósok számára a belélegezhető levegő fenntartható forrásaként, mind pedig a hazarepüléshez szükséges rakétaüzemanyag összetevőjeként. A Marsról indított rakéták űrbe juttatásához különösen nagy mennyiségre lenne szükség.



A NASA számításai szerint négy űrhajós Marsról történő felszállásához 7 tonna rakétahajtóanyagra és 25 tonna oxigénre van szükség. Egy egytonnás oxigénkészítő eszköz Marsra szállítása sokkal praktikusabb, mint 25 tonna oxigéné - magyarázta Michael Hecht, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) tudósa, a MOXIE-kísérlet vezető kutatója.



Hozzátette, hogy a Marson élő és dolgozó asztronautáknak egy évre mintegy egy tonna oxigénre lenne szükségük.



A MOXIE óránként tíz grammnyi oxigént tud előállítani. A tudósok a következő két évben még legalább kilenc alkalommal akarják beindítani különböző körülmények között és a működés sebességét is változtatva.



A sikeres oxigénelőállító kísérlet egy nappal követett egy másik úttörő eseményt: először röpült fel egy másik bolygón egy apró helikopter.



A MOXIE-hoz hasonlóan az Ingenuity nevű kétrotoros helikopter is a Perseverance űrszondával utazott a Marsra, amelynek elsődleges feladata a vörös bolygón évmilliárdokkal ezelőtt élt esetleges ősi mikrobák nyomainak felkutatása.