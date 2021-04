Oktatás

Az ökológiai felelősség kultúrájáról indult nemzetközi képzés a Pécsi Tudományegyetemen

Német, cseh, olasz, francia és magyar hallgatók vesznek részt egy nemzetközi egyetemi szövetség programjaként megvalósuló, az ökológiai felelősség kultúrájáról szóló képzésen a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) - közölte a baranyai felsőoktatási intézmény az MTI-vel.



A PTE közleményében azt írták, hogy a minap elindult - hibrid oktatási formában a baranyai egyetem szervezésében megvalósuló - képzésre az EDUC (European Digital UniverCity) nemzetközi szövetség hat egyeteméről harminc hallgató iratkozott be.



Az elképzelések szerint az áprilisi online tanórákat követően júliusban személyesen is találkozhatnak a hallgatók.



Kitértek arra, hogy az EDUC egyike az első európai egyetemi szövetségeknek, amely az Európai Bizottság támogatásával valósul meg olyan tagokkal, mint a University of Potsdam (Németország), a University of Cagliari (Olaszország), a Masaryk University (Csehország), a University of Rennes1 (Franciaország), a University Paris Nanterre (Franciaország) és a Pécsi Tudományegyetem.



A szervezet egyik célja, hogy a tagegyetemek átjárhatóvá tegyék a saját képzési rendszereiket, és számos virtuális és fizikai mobilitási programot kínáljanak a szövetség 160 ezer hallgatója és 20 ezer oktatója számára "magas színvonalú, rövid ciklusú képzésekkel" - írták.



A pécsi képzés kapcsán ismertették: a program keretében a hallgatók a társadalmi ökológia elmélet alapjaival ismerkednek online keretek között, majd - a tervek szerint - júliusban egyhetes nyári egyetem formájában Pécsen személyesen találkoznak és közösségi kertet építenének pécsi civil szervezetekkel közösen.



A közlemény szerint júliusban egy újabb, kéthetes nyári egyetem is megvalósul a PTE szervezésében az EDUC tagintézményeinek hallgatói számára "Jog és technológia" címmel, 2022 végéig pedig összesen kilenc rövid ciklusú képzést terveznek az EDUC tagegyetemeken, különböző tématerületeken.