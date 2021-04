Tudomány

Új erszényesbékafajt fedeztek fel Amazónia perui részén

A szakemberek néhány héttel ezelőtt fedezték fel a kétéltűt, amelynek hátát vastag, szemcsés, zöld színű bőr borítja, írisze türkizkék színű, hasán nincsenek se foltok, se pöttyök.

Az erszényesbéka-félék egy új faját fedezték fel az Amazonas-medence perui részén - jelentette be a dél-amerikai ország természetvédelmi területeiért felelős szolgálat.



A Gastrotheca gamma névre keresztelt faj a Gastrotheca nembe tartozik, amelynek tagjai Közép- és Dél-Amerikában honosak - olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



"A Cordillera de Colán Nemzeti Természetvédelmi Terület fontos felfedezéssel járult hozzá a tudományhoz: az Amazonas-medencében fekvő védett területen most először azonosítottak új erszényesbékafajt" - számolt be a SERNANP.



Az erszényesbéka-félék vagy tasakosbéka-félék jellegzetessége, hogy petéiket a hátukon kialakuló költőtasakban keltik ki.



A szakemberek néhány héttel ezelőtt fedezték fel a kétéltűt, amelynek hátát vastag, szemcsés, zöld színű bőr borítja, írisze türkizkék színű, hasán nincsenek se foltok, se pöttyök.



A Cordillera de Colán Nemzeti Természetvédelmi Terület több mint 39 ezer hektáron terül el és számos különleges fajnak ad otthont.