A dél-afrikai mutáns koronavírus ki tudja cselezni a Pfizer-BioNTech-vakcinát

A dél-afrikai koronavírus-variáns ellen a Pfizer-BioNTech COVID-19 vakcina kevésbé hatékony, mint az eredeti vírus esetén - derült ki egy izraeli adatvizsgálatból, bár annak előfordulása az országban alacsony, és a kutatást még nem értékelték szakértők.

A szombaton közzétett tanulmányban csaknem 400 olyan pozitív COVID-19 tesztet produkáló embert hasonlítottak össze ugyanannyi oltatlan pácienssel szemben, akik már két héttel korábban megkapták a vakcina első vagy mindkét adagját. Azoknál a betegeknél, akik két oltási dózist kaptak, a variáns prevalenciája nyolcszor nagyobb (5,4%) volt, mint a be nem oltottaké (0,7%).



Ez azt sugallja, hogy a vakcina kevésbé hatékony a dél-afrikai mutáns ellen, összehasonlítva az "eredeti" koronavírussal és a brit variánssal, amely Izraelben szinte az összes COVID-19 esetet okozta - állították a kutatók a Reuters tudósításában.



Fontos megjegyezni, hogy Tel-Avivi Egyetem és Izrael legnagyobb egészségügyi szolgáltatója, a Clalit egyik tanulmánya szerint a dél-afrikai változat, a B.1.351, az összes vizsgált embernél az összes COVID-19 megbetegedés körülbelül 1%-át teszi ki. Azaz a tanulmányban csak kis minta volt a dél-afrikai változattal fertőzött emberekből, mivel - szerencsére - ennek előfordulása ritkább Izraelben.



„A dél-afrikai változat aránytalanul magasabb arányát tapasztaltuk a második dózissal oltott emberek körében a be nem oltott csoporthoz képest. Ez azt jelenti, hogy a dél-afrikai változat bizonyos mértékig képes áttörni az oltás védelmét” - mondta a Tel Avivi Egyetem szakembere, Adi Stern.



A kutatók azt is elmondták, hogy a kutatásnak nem volt célja a vakcina általános hatékonyságának levezetése bármely változat ellen, mivel csak azokat az embereket vizsgálták, akiknél a COVID-19 már pozitív volt, és nem a teljes fertőzési arányt.



A Pfizer/BioNTech április 1-jén közölték, hogy oltásuk 91%-os mértékben hatékonyan megakadályozta meg a COVID-19-et, hivatkozva a legfrissebb vizsgálati adatokra, amelyekben a résztvevőket maximum hat hónapja oltották.



A dél-afrikai változatot illetően azt az eredményt kapták, hogy a 800 vizsgálati önkéntesből álló csoport között Dél-Afrikában, ahol a B.1.351 széles körben elterjedt, kilenc COVID-19 eset fordult elő, amelyek mindegyike a placebót kapó résztvevők közül került ki. E kilenc esetből hat a dél-afrikai változatot hordozta.



Néhány korábbi tanulmány szintén azt mutatta, hogy a Pfizer/BioNTech lövés kevésbé volt hatásos a B.1.351 mutánssal szemben, mint a koronavírus más variánsaival szemben.



Míg a tanulmány eredményei aggodalmat kelthetnek, Stern szerint a dél-afrikai törzs alacsony előfordulása miatt nem lesz gond.



"Még akkor is, ha a dél-afrikai változat valóban rést ütött az oltóanyag pajzsán, szerencsére nem terjedt el széles körben a populációban" - mondta, hozzátéve, hogy a brit változat ráadásul "blokkolhatja" a dél-afrikai törzs terjedését.

Izrael 9,3 millió lakosának csaknem 53%-a mindkét Pfizer-dózist megkapta. Izrael az utóbbi hetekben nagyrészt újranyitotta gazdaságát, miközben a járvány látszólag visszaszorulóban van, a fertőzési arány, a súlyos betegségek és a kórházi kezelések hirtelen visszaestek. Izrael körülbelül egyharmada 16 évnél fiatalabb, ami azt jelenti, hogy ők még oltatlanok.