Koronavírus-járvány

Brit denevérekben is felfedezték a koronavírust

A Covid-19 betegséget okozó vírussal rokon koronavírust találtak kis patkós denevérekben az Egyesült Királyságban, bizonyíték azonban nincs arra, hogy ez az új vírus embert fertőzött volna meg.



A Kelet-Angliai Egyetem, a Londoni Zoológiai Társaság és az Angliai Közegészségügyi Szolgálat (PHE) szakemberei közös kutatásukban Somerset és Gloucestershire grófságokban és Walesben több mint 50 kis patkósdenevér ürülékmintáit gyűjtötték be és vetették alá vizsgálatnak.



Genomszekvenálással bukkantak az egyik mintában az új vírusra. Először találtak a SARS-szerű sarbecovírust kis patkósdenvérekben és először fedezték fel ezt a vírust az Egyesült Királyságban - olvasható a Kelet-Angliai Egyetem közleményében.



A kutatócsoport szerint ezekben a denevérekben már régóta jelen lehetett a vírus, és csak azért most találták meg, mert első alkalommal végeztek ilyen tesztelést körükben.



Kiemelték, hogy ez az új vírus nem jelent közvetlen veszélyt emberre, amíg nem változik meg genetikailag. A mutáció akkor történhet meg, ha egy Covid-19 betegségben szenvedő ember megfertőzi a denevért, így annak, aki kapcsolatba kerülhet a kicsiny emlőssel megfelelő védőfelszerelést kell viselni.



"A patkósdenevérek Európa szerte, Afrikában, Ázsiába és Ausztráliában megtalálhatók, és az általunk tesztelt állatok ezen földrajzi kiterjedés legnyugatibb szélén élnek. Hasonló vírusokat találtak már más patkósdenvérfajokban Kínában, Délkelet-Ázsiában és Kelet-Európába" - idézte a közlemény Diana Bellt, az egyetem emberre is átterjedő betegségek (zoonózis) szakemberét.



"Kutatásunk ezekről a vírusokról kiterjedtebb volt mind földrajzilag, mind a fajokat tekintve, és azt feltételezi, hogy ezen vírusok jóval szélesebb körben vannak jelen több mint 90 patkósdenevérfajban. Tudjuk, hogy különböző koronavírusok vannak sok másik emlősfajban is. Ez az az eset, hogy ha keresel, meg fogod találni" - magyarázta a szakember.



Az emberi szervezetben Covid-19 betegséget okozó SARS-CoV-2 vírus eredetéről folyó kutatás a patkósdenevérekre összpontosul, de van mintegy 1400 másik denevérfaj, és ezek alkotják az ismert emlősfajok 20 százalékát - magyarázta.



Felfedezésünk rávilágít ezen vírusok erőteljes genetikai tesztelésének szükségességére a denevérpopulációkban világszerte. És felvet egy fontos kérdést arról, mely állatok hordozhatják még ezeket a vírusokat - mondta a kutató.