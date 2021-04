Koronavírus-járvány

Virológus: figyelem, ezek a vércsoportúak nagyobb eséllyel kerülnek lélegeztetőgépre

Az A és AB vércsoportú koronavírus-fertőzöttek gyakrabban kerülnek súlyos tünetekkel kórházba és nagyobb eséllyel lélegeztetőgépre - mondta Rusvai Miklós virológus pénteken az M1 aktuális csatornán.



A szakértő szerint ennek az az oka, hogy a vörösvérsejtek felszínén az úgynevezett A vércsoport anitgénekhez kissé módosult formában a tüdő hámsejtjein, a légzőfelületen hozzá tud kapcsolódni a vírus, így nagyobb támadási felületet okoz. Legvédettebbek ebből a szempontból a 0-ás vércsoportúak, nekik nincs ilyen A vércsoport antigénjük - tette hozzá.



Arról is beszélt, hogy bár rengeteg mutációja van a koronavírusnak, nincs olyan markáns változás a vírus tüskefehérjéjén, ami ellen a vakcinák miatt már kialakult ellenanyagok ne védenének.



Úgy vélte, az, hogy az egyes európai országok másképp védekeznek, természetes, hisz a járványhullám másképp alakul, az országok nincsenek szinkronban. Példaképp említette, hogy az Egyesült Királyságban már lazítanak, miközben Magyarországon a járvány a harmadik hullám csúcsán van.



A várandósokkal összefüggésben azt mondta: a vírusnak nincs magzatkárosító hatása, de hat rá például az anya magas láza, valamint tüdőgyulladás esetén az anya szervezetének alacsonyabb oxigénszintje csökkentheti a magzat oxigénellátást is. Súlyos esetben ez vetéléshez is vezethet - tette hozzá.