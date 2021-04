Koronavírus-járvány

Most épp az terjed az arcmaszkokról, hogy férgek vannak bennük - persze ez sem igaz (videó)

Már Magyarországon is elkezdett terjedni az interneten magyar az az elmélet, mely szerint a koronavírus-járvány elleni védekezéshez használt arcmaszkokban esetenként férgek vannak. Ez természetesen nem igaz.



Az elmélet alapja, hogy ha az arcmaszkot meleg víz alá teszik, akkor a hőhatás miatt "előbújnak" a benne lakó férgek.



Ám az apró élőlénynek hitt dolgok valójában egyszerű szövetszálak, amik a gyártáskor vagy a maszk kicsomagolásakor kerültek a védőeszközökre, és mivel nincsenek rögzítve, külső hatásra megmozdulhatnak.



A német dpa egy szakértőt is felkért, aki mikroszkóppal ellenőrizte a teóriát.



Az alábbi felvételen jó látható, hogy nem férgek, hanem rögzítetlen szövetszálak vannak a védőeszközön, amelyek a szakértők szerint a statikus elektromosság hatására is mozoghatnak.