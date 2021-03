Állati

Egy már kihalt, fára mászó kengurufajt azonosítottak a kutatók

Egy már kihalt, a fára mászáshoz alkalmazkodott kengurufajt azonosítottak ausztrál kutatók, akik a Royal Society Open Science című folyóiratban ismertették az eredményeiket.



Az ausztrál Murdoch Egyetemen dolgozó Natalie Warburton és a Flinders Egyetem munkatársa, Gavin Prideaux csaknem két teljes csontvázat és számos koponyacsontot elemezve arra jutott, hogy ezek a már kihalt kenguruk azért alkalmazkodtak a fára mászáshoz, hogy hozzáférjenek a talajon mozgó állatok számára elérhetetlen növényi táplálékokhoz - olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



A tanulmányozott csontokat még 2002-2003-ban fedezték fel a nyugat-ausztráliai Nullarbor-síkság barlangjaiban.



Szigorúan véve, nem Warburton és Prideaux voltak az elsők, akik tudományosan leírták ezt a fajt. Egy már korábban feltárt példányt azonban, néhány fog- és állkapocstöredék alapján hibásan soroltak be rendszertanilag. A két csaknem teljes csontváz - egy hímé és egy nőstényé - alapján a kutatók most korrigálták a hibát és a faj a Congruus kitcheneri nevet kapta.



Tekintettel arra, hogy mindössze egyetlen csoportot leszámítva a kenguruk és a wallabyk a talajon mozognak, és mivel a fakúszó kenguruk összes faja közeli rokonságban áll egymással, ezért a mostani felfedezés azt jelenti, hogy a fára mászás képessége egynél többször fejlődött ki a kenguruk családfájában.



Warburton szerint a Congruus kitchenerinek szokatlanul hosszú ujjai voltak, amelyek ívelt karomban végződtek, ami lehetővé tette számára az erős szorítást, izmos mellső végtagjaival emelte fel és tartotta meg magát a fákon, míg a többi kenguruhoz képest hosszabb és mozgékonyabb nyaka révén könnyebben mozgatta a fejét különböző irányba, amikor levelek után kutatott.



A felfedezés azért is különleges, mert a Nullarbor-síkságon ma már nincsenek fák, ami azt jelenti, hogy a térség egészen másképpen festett ezeknek a méretes, fára mászó kenguruknak az idején.