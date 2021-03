Koronavírus-járvány

A Covid-19-ben szenvedő daganatos betegek többségének a többi fertőzötthöz hasonló az immunválasza

A Covid-19-ben szenvedő daganatos betegek többségének a szervezete ugyanannyi antitestet termel, mint a nem rákbeteg fertőzötteké, ám ez a képességük daganatos betegségük típusától és az általuk kapott kezeléstől függ - derítették ki a New York-i Albert Einstein Orvostudományi Egyetem és a Montefiorei Egészségügyi Rendszer kutatói.



A Nature Cancer című tudományos folyóiratban hétfőn megjelent tanulmányukban bemutatott eredményeik elvezethetnek a rákbetegek jobb kezeléséhez, akiknek esetében nagyobb a kockázata a fertőzésben és szövődményeiben való elhalálozásnak, továbbá azt is jelzi, hogy a rákbetegek szervezete jó reagálhat a Covid-19 elleni oltásokra - olvasható a Phys.org tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.



"Eredményeinek bizonyosságot szolgáltatnak arra, hogy a legtöbb daganatos beteg szervezete képes ugyanolyan antitestválaszt adni a koronavírusra, mint az általános lakosság" - idézte az egyetem közleménye Astha Thakkar hematológus onkológust, a tanulmány vezető szerzőjét. Thakkar hozzátette, hogy tanulmányuk szerint a rákbetegek valószínűleg ugyanolyan védettséget élveznek az újrafertőződéstől, mint a betegségben nem szenvedők és valószínűleg ugyanolyan jól reagálnak az oltásokra.



Vizsgálatukba 261 daganatos beteget vontak be, akiknek 77 százalékát diagnosztizálták szolid rosszindulatú daganattal, 23 százaléknak hematológiai (vér) rosszindulatú rákja volt. A szerokonverzió (az antitestek megjelenése a vérben) átlagos aránya 92 százalékos volt náluk.



A vérrákos betegek esetében azonban ez az arány csak 81,7 százalék volt, ami jóval alacsonyabb, mint a szolid rosszindulatú dagantos betegeknél, akiknél 94,5 százalék volt.



"A vérrákos betegek általános kezeléséről köztudott, hogy elnyomja az immunrendszert, ami megmagyarázhatja az alacsonyabb antitest arányt szervezetükben és a fokozott kockázatot a Covid-19 súlyosságára" - mondta Halmos Balázs, a New York-i Egyetem professzora, a montefiorei multidiszciplináris mellkasi onkológiai program igazgatója,



"Különleges figyelmet kell fordítani a vérrákos betegekre és biztosítani, hogy ezeket a betegeket is a kellő kezelésben részesítsük" - tette hozzá Sanjay Goel, az egyetem onkológus professzora, a tanulmány társszerzője.