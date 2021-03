Egészségügy

3D-központot adtak át a Szegedi Tudományegyetemen

Az országban egyedülálló felszereltségű központot több mint 600 millió forint uniós támogatásból, az intézmény saját forrásait is felhasználva alakították ki. 2021.03.19 11:49 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A betegekre szabott egyéni gyógyítást, az élettudományi kutatásokat és az oktatást egyaránt szolgáló 3D-központot adtak át pénteken a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE).



Rovó László rektor a helyszínen közölte: az országban egyedülálló felszereltségű központot több mint 600 millió forint uniós támogatásból, az intézmény saját forrásait is felhasználva alakították ki.



A technológia egészségügyi alkalmazási lehetőségei közül az orvosprofesszor kiemelte, hogy 3D-nyomtatással egyénre szabott eszközök - műtéti sablonok, a páciensek igényeihez jobban illeszkedő protézisek - készíthetők igen széles mérethatárok között, mivel csökkenthető a lehetséges komplikációk esélye.



Fendler Judit kancellár kifejtette, a központ kapacitásai az egyetem külső partnereinek igényeit is ki tudják szolgálni például az egészségiparban az eszközfejlesztés vagy a prototípusgyártás területén.



Geretovszky Zsolt, a projekt szakmai koordinátora elmondta, a 3D-nyomtatás, más néven az additív gyártás technológiája 38 éves, de az elmúlt évtizedben vált széles körben elterjedtté.



Az SZTE-n a legmodernebb tudás továbbvitelére alkalmas központot alakítottak ki. Üzembe állítottak három professzionális 3D-nyomtatót, így fémből, műanyagból és rövidesen élő szövetekből is képesek tárgyak előállítására. Hat asztali nyomtató elsősorban az oktatást szolgálja, emellett beszereztek akár 20-40 mikrométeres felbontású 3D-szkennereket, a tervezést és az eszközök vezérlését végző munkaállomásokat, valamint az elkészült tárgyak ellenőrzését végző eszközöket - tudatta.



Az előállítandó tárgyak digitális modelljét 3D-tervezőprogrammal, szkennerrel vagy élő minta esetén képalkotó eljárásokkal - CT-vel, MR-rel - állítják elő. A modellt szeletekre bontják, majd a nyomtatókban rétegről rétegre állítják elő a testet akár 20 mikrométeres részletgazdagsággal - mondta Geretovszky Zsolt.



A technológiai lehetővé teszi, hogy egy fül-orr-gégész, száj-, ortopéd-, szív- vagy idegsebész 3D-nyomtató segítségével létrehozott modellen tervezzen meg egy műtétet vagy a beteg egyéni paraméterei alapján kinyomtatott implantátumot helyezzen el a szervezetében. A háromdimenziós térbeli nyomtatással egyedi szerveket és biológiai szöveteket, a fül apró szerveit, protézist, koponya- vagy állcsontpótlást, valamint ízületi porcfelszínt is meg tudnak alkotni - közölte a szakmai koordinátor.



A központ által előállított tárgyak az oktatásban is széles körben használhatók - mondta, példaként említve, hogy az itt készített fogmodelleken gyakorolhatják a különböző beavatkozásokat a fogorvoshallgatók.