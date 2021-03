Tudomány

Sikeresen tesztelték a világ legnagyobb erejű űrrakétáját - videó

A rakéta egy központi magból áll, valamint négy RS-25 hajtóműből az alján és két kisebb rakétahajtóműből (SRB) az oldalain. 2021.03.19 11:15 MTI

Sikeres tesztet hajtott végre a világ legnagyobb erejű űrrakétájának egy részén az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) - számolt be róla a BBC hírportálja.



Az SLS (Space Launch System) elnevezésű megarakéta hordozórakétájának motorjai több mint nyolc percen keresztül működtek, vagyis annyi ideig, ameddig a talajtól az űrig eljutna.



Ez már a hordozórakéta második tesztje, miután az első a hidraulikus rendszer hibája miatt nem volt sikeres.



Az Apolló-korszak Saturn-V hordozórakétájánál is erőteljesebb SLS a tervek szerint - 1972 után először - ebben az évtizedben asztronautákat fog szállítani a Holdra.



A misszió a NASA Artemis elnevezésű projektjének a része, mely 2017-ben indult.



A teszt magyar idő szerint csütörtök este 21.37-kor kezdődött a Mississippi állambeli Stennis űrközpontban, Bay St Louis közelében. A központi magot a B-2 nevű gigászi tesztálláshoz rögzítették.



Óriási füstfelhő csapott fel, miközben a motorok beindultak és rázkódott a talaj. A felhő akkorára nőtt, hogy a Goes-16 műhold felvételén is látszott.



Noha a nyolcperces üzemelés volt a cél, a NASA és a Boeing kutatói 250 másodperc alatt össze tudták gyűjteni a kulcsfontosságú adatokat.



A csütörtökön tesztelt magot az SLS első repülésekor vetik be, amit 2021 végére terveztek.



Mielőtt a hajtóműveket begyújtották volna, több mint 2,6 millió liter üzemanyaggal töltötték fel a tankot.