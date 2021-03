Állatok

Drasztikusan csökkenthető a szarvasmarhák gázkibocsátása hínárral dúsított takarmánnyal

A tehenek a gyomrukban lévő mikrobák révén termelnek metánt a rostban gazdag táplálékuk emésztésekor, egy fermentációhoz hasonló folyamat közben.

Nyolcvankét százalékkal kevesebb metánt bocsátottak ki azok a szarvasmarhák, amelyek kis mennyiségű hínárral dúsított takarmányt kaptak öt hónapon át - derült ki egy új tanulmányból.



A Plos One című folyóiratban publikált eredmények egy korábbi kutatásra épülnek, amely azt mutatta, hogy a hínár képes csökkenteni a tehenek metánkibocsátását rövid távon - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



"Most szilárd bizonyítékunk van arra, hogy a hínárral etetés hatékony módszer az üvegházhatású gázok csökkentésére, és hogy ez a jótékony hatás hosszú távon megmarad" - mondta Ermias Kebreab, a Kaliforniai Egyetem davisi campusának (UC Davis) kutatója és az intézmény szárnyai alatt működő World Food Center igazgatója.



A metán ugyan a szén-dioxidnál rövidebb ideig marad meg a légkörben, ám több mint 30-szor hatékonyabban fogja fel a hőt, azaz ennyivel erősebb üvegházhatással bír, mint a szén-dioxid.



Az Asparagopsis taxiformis nevű hínárfaj képes részben semlegesíteni a tehenek gázkibocsátást.



Az Egyesült Államok emissziójának 10 százalékáért a mezőgazdaság a felelős, döntően a szarvasmarhák böfögése és - kisebb részben - bélgáza révén felszabaduló metán miatt. A klímavédelmi aktivisták egy része éppen ezért kampányol a húsfogyasztás visszaszorításáért, ám a UC Davis kutatói szerint a jelenlegi hústermelést klímabarátabbá lehet tenni pusztán azzal, hogy hínárral keverik a szarvasmarhák takarmányát.



Kebreab és kollégái két évvel ezelőtt megállapították, hogy a hínárral etetés nincs hatással a tehenek tejének ízére. A mostani, húsmarhákon végzett vizsgálat szerint a hínár nem befolyásolja az állatok húsának ízét sem.



A szakemberek szerint a következő kihívás az lesz, hogy biztosítani kell a gazdák számára a megfelelő mennyiségű Asparagopsis taxiformist.