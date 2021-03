Tudomány

Hemzseg az állatoktól az Antarktiszról leszakadt A74 jéghegy környezete - videó

Mintegy ezer nagyfelbontású fotót és egy hosszú videót készített az Antarktiszról közelmúltban leszakadt A74 jéghegy víz alatti térségéről a Polarstern német kutatóhajó, körbehajózva a gigantikus jégtömböt, amelynek környezete a felvételek tanúsága szerint hemzseg az állatoktól - közölte szerdán a bremerhaveni Alfred Wegener Intézet (AWI).



A hajó a hétvégén kerülte meg az 1290 négyzetkilométeres jéghegyet, amely két hete szakadt le a Brunt-selfjégről.



Az Alfred Wegener Intézet (AWI) által működtetett jégtörő kutatóhajó a Weddel-tenger keleti térségében dolgozott egy tervezett expedíción, amikor a jéghegy levált. Nem hagyták ki a kedvező alkalmat, és a véletlen adta lehetőséget kutatásra használták ki. Útja alatt át kellett navigálnia azon a szűk csatornán, amely a Brunt-sellf-jeget elválasztja a jéghegytől.



Kutatócsoportok rendszeresen megpróbálják vizsgálni a frissen levált selfjegek alatti vizeket, hogy megértsék az ottani páratlan ökoszisztémák működését, ám ez ritkán sikerül. A Déli-sarkvidéknek erről a szakaszáról ekkora tömb utoljára 1971-ben tört le. Ez azt jelenti, hogy a fedetlen tengerfeneket és a fölötte tornyosuló víztömeget most úgy éri a napfény, a szél és a hőmérséklet ingadozása, ahogy 50 éve nem fordult elő.



A Polarstern a tengerfenék megfigyelő és tengermélység-méréstani rendszerét (OFOBS) használta.



"Az éveken át tartó folyamatos jégborítás ellenére egy fejlett és sokszínű tengerfenéki közösséget figyeltünk meg" - idézte Autun Pursert és , az OFOBS csoport tagjait a BBC hírportálja, amely számos fotót is bemutat.



A videokamerák a puha iszapban szűrögető szervezetek gazdag elővilágát követték nyomon.



A felvételeken számos kocsánytalan szervezet látható, amelyek lehorgonyoztak a tengerfenéken szétszóródott különböző kicsiny kövekre.



"Megfigyeltünk mozgó faunát is, köztük tengeri uborkákat, kígyókarúakat, puhatestűeket, legalább öt halfajt és két polip fajt" - közölték a kutatók.



Huw Griffith, a brit antarktiszi projekt (BAS) tudósát felvillanyozták a Polarstern által küldött felvételek, "Amit találtak, az nem elképesztő, de bámulatos ilyen felvételek készítése a jéghegy leszakadása után ilyen hamar, és határozottan ez a legnagyobb terület, amelyet ily módon megfigyelhettünk" - mondta a tudós.



Rendes körülmények között a BAS végezte volna a mintavételt a hétvégén, mivel a bázisuk csak 23 kilométerre fekszik a jéghegy letörésének a helyétől. A Halley nevű kutatóállomás azonban jelenleg zárva tart.