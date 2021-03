Az ír partoknál bukkant fel egy sarkvidéki óriásrozmár - videó

Az ír partoknál, Kerry megyében bukkant fel egy sarkvidéki óriásrozmár - számolt be róla a BBC hírportálja.



Az állat valószínűleg elég fiatal lehet, mert a tülke csak mintegy 30 centiméter hosszú.



A szokatlan látogatót vasárnap vették észre a parton, a Valentia-szigeti Glanleam közelében, kimerültnek tűnt. Egy helyi család videót is tett ki a Twitterre a tehénméretű állatról.



Az Irish Examiner megkérdezte Kevin Flannery tengerbiológust, aki szerint a rozmár valószínűleg egy jégtáblán aludt el, ezen sodródott messzire otthonától.



Hétfőn már nem volt nyoma az állatnak.



Az Atlanti-óceán északi részén mintegy 20 ezer rozmár él, de rendkívül ritka, hogy a Brit-szigetekre vetődnének. 2018-ban egy felnőtt példányt vettek észre Skócia északi és nyugati partjainál.

An Arctic Walrus has landed on Valentia Island... believed to have made its way all the way from Greenland! It appears to be exhausted. Video by Alan Houlihan, who's 5 year old daughter was the first to spot the walrus. #Kerry pic.twitter.com/TLtBLBAZDk