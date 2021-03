Élelmiszerbiztonság

Hamis a megnevezés a tengeri termékek csaknem 40%-án

Hamis megnevezés van feltüntetve a megvásárolható tengeri termékek csaknem 40 százalékának csomagolásán a The Guardian elemzése szerint. A brit lap több mint 30 országra kiterjedő 44 tanulmány vizsgálata alapján jutott erre a következtetésre.



A Seascape című elemzésben összegzett tanulmányokhoz több mint 9000, éttermekből, halkereskedésekből és szupermarketekből származó mintát vizsgáltak. A termékek 36 százalékán nem az abban található hal vagy tenger gyümölcse volt feltüntetve.



A tanulmányok közül több egy viszonylag új DNS-elemző technikát alkalmazott. Az egyik kutatás során kanadai, amerikai, brit, szingapúri, ausztráliai és új-zélandi halkereskedések, szupermarketek és éttermek sügér néven árult termékét vizsgálták meg, és megállapították, hogy a termékek 40 százalékát félrecímkézték.



Nagy-Britanniában és Kanadában volt a legmagasabb, 55 százalék a megtévesztő címkével ellátott termékek aránya, az Egyesült Államokban pedig 38 százalék.



Bizonyos esetekben az adott halat vagy más tengeri állatot azonos család egy másik fajaként tüntették fel. Németországban például a Szent Jakab-kagylónak nevezett minták 48 százaléka valójában a kevésbé kedvelt japán fésűkagyló volt.



Az olasz halpiacokon és halkereskedőknél a vizsgálat céljából megvásárolt 130 cápafilé 45 százaléka volt hamis néven feltüntetve: a kedveltebb és értékesebb fajok helyett olcsóbb és kevésbé kedvelt fajokat értékesítettek.



Más esetekben veszélyeztetett vagy sebezhető fajokról volt szó. Egy 2018-as tanulmány szerint a Nagy-Britanniában sügér néven eladott termékek mintáinak közel 70 százaléka más halfaj volt: 38 különböző fajt találtak a kutatók, köztük korallzátonyok közelében élőket is, amelyek létét veszélyezteti élőhelyük csökkenése és a túlhalászat.



Olyan feldolgozott termékeket is találtak a szakemberek, amelyekben disznóhús volt: a Szingapúrban árult rákgolyók esetében ez gyakran előfordult, és volt, hogy rákot egyáltalán nem is tartalmaztak.



A tenger gyümölcseinek hamisítása régóta ismert probléma világszerte. Mivel az összetett és kevésbé átlátható szállítási láncolatokon keresztül forgalmazott termékek közé tartozik, viszonylag könnyen kerülhet rá megtévesztő címke.



Bár az átnevezés nem mindig szándékos, nagy többségében mégis olyan eseteket tártak fel, ahol alacsonyabb árú termékkel helyettesítettek drágábbat, ami inkább csalásra utal, mint tévedésre.



A probléma mindennapos az éttermekben.



Az egyik tanulmány elkészítéséhez több mint 100 kutató 23 európai ország 180 étterméből küldött be titokban gyűjtött, összesen 283 mintát. A DNS-elemzés szerint háromból egy étterem helytelenül címkézett terméket árult.