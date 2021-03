Koronavírus-járvány

Megjelent a teljes beszélgetés Karikó Katalinnal - videó

A BioNTech alelnökével, egykori szegedi kutatóval a Dugonics Társaság szervezett online beszélgetést. Influenza elleni vakcina készítésére készültek, aztán mindent megváltoztatott a koronavírus-járvány - így idézte fel a kezdeteket a világjárvány első védőoltásának megalkotásában úttörő szerepet játszó dr. Karikó Katalin biokémikus.



A beszélgetésből a többi között kiderül, hogy miért vesz magához mindig legalább egy magyar biológust dolgozni. De élettörténete és az élethez való hozzáállása is példamutató! Ami hamar kiderül a beszélgetésből, hogy a tanárainak - pláne az általános iskolainak - köszönhető, hogy ennyire megszerette a kémiát és a biológiát.



Az elismerés és az eredményesség mennyire jár kéz a kézben? - kérdezték tőle: "Az elismerés az köztudottan nem volt jelen eddig még az életemben, de ez annyira nem zavart engem, nagyon jól megvoltam anélkül is, hogy elismerték volna, az volt a lényeg, hogy én tudtam, hogy fontos. Láttam a jövőt és nem tudtam meggyőzni másokat, de nem érzem, hogy azt kéne mondanom, hogy na ugye megmondtam, csak örülök, hogy tudják használni."



Azt is elmondja, hogy az mRNS-alapú technológiát már 2004-ben kifejlesztették kollégáival, 2005-ben védték le, ezért tudtak viszonylag gyorsan koronavírus elleni vakcinát fejleszteni a Pfizer-BioNTechnél. A koronavírus korábbi fajtáit pedig már 40 éve kutatják, tehát nagyon sokat tudnak a vírusról.



Az is kiderül, hogy 1993-ban francia kutatók már használtak mRNS-alapú vakcinát, de a juridin miatt nem tudták érdemben használni, mert gyulladást okozott a szervezetben. Karikó Katalinék vakcinája pseudouridint tartalmaz, ennek köszönhető, hogy nem okoz komoly gyulladást.