Tudomány

Fészkén és tojásain ülő dinoszaurusz maradványaira bukkantak Kínában

Megkövesedett tojásokat és embriókat rejtő fészkén ülő dinoszaurusz maradványaira bukkantak a dél-kínai Csianghszi tartományban. Ez az első ilyen lelet a világon.



A fosszília egy oviraptoroszaurusz, a madárszerű teropodák egy csoportjához tartozó egyed. Ezek az állatok a 145-66 millió évvel ezelőtti kréta földtörténeti korban éltek, a mezozoikus kor utolsó harmadában.



Az újonnan felfedezett példányt mintegy 70 millió éves kréta kori kőzetrétegben találták Kancsu város területén.



A szakértők szerint nagyon ritka a fészkén megőrződött dinoszaurusz-maradvány, ugyanígy ritka a fosszilizálódott embrió is. Ez az első alkalom, hogy olyan nem madár dinoszauruszt találtak, mely éppen fészkén ül, benne embriót is tartalmazó tojással.



A nagy, vélhetően felnőtt oviraptoroszaurusz hiányos csontvázát madárszerű, kotló pózban találták meg egy legalább 24 tojást tartalmazó fészke felett. A tojások közül legalább hétben megőrződtek a még ki nem kelt embriók csontjai vagy csontvázrészletei.



Tekintve az embriók magas fejlettségi szintjét és a felnőtt állat közelségét a tojásokhoz, erős a kutatók gyanúja, hogy az állat fészke költése közben pusztult el, tehát nem csak lerakta a tojásait és a krokodilokhoz hasonlóan őrizte, mint ahogyan azt több más oviraptoroszaurusz-maradvány alapján feltételezték.



Bár korábban is bukkantak már néhány felnőtt oviraptoroszauruszra a fészke közelében, soha nem találtak még embriókat ezekben a tojásokban. Ebben az esetben a tojásokban lévő utódok készen álltak a kikelésre, ami arra utal, hogy az oviraptoroszaurusz régóta ülhetett rajtuk. Ez a dinoszaurusz nagyon gondoskodó szülő lehetett, élete árán is gondozhatta az utódokat - idézi a kutatókat az EurekAlert.com tudományos-ismeretterjesztő hírportál.



A szakértők oxigénizotópos vizsgálatokat végeztek, melyek segítségével megállapították, hogy a tojásokat a madarakéhoz hasonló magas hőmérsékleten költötték.



Megfigyelhető volt az is, hogy egyes embriók fejlettebbek voltak a többieknél, ami arra utal, hogy nem egyszerre keltek volna ki. Ez az úgynevezett aszinkronos kikelés egymástól függetlenül fejlődhetett ki az oviraptoroszauruszoknál és néhány "modern" madárnál.



A fosszília másik különlegessége, hogy a felnőtt állat hasi területeinél kavicshalmazt találtak. Ezek a kövek minden bizonnyal gasztrolitek, vagy gyomorkövek, zúzókövek, melyeket az állat szándékosan lenyelt, hogy ezzel segítse az elfogyasztott tápanyag emésztését.



Ez az első alkalom, hogy minden kétséget kizáróan gasztroliteket találtak egy oviraptoroszauruszban. A felfedezés így ezeknek az állatoknak az étrendjére is új fényt vethet.