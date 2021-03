Tudomány

Betegségeket "kiszagoló", mesterségesintelligencia-alapú orrot fejlesztettek ki Izraelben

Mesterségesintelligencia-alapú orrot fejlesztettek ki izraeli kutatók a betegségek "kiszagolására".



A Jeruzsálemi Héber Egyetem és a Tel-avivi Egyetem szakemberei a Biosensors and Bioelectronics című folyóiratban ismertették a közös fejlesztésüket.



Az infravörös orr képes észlelni a szagokat és képpé alakítani azokat egy számítógép képernyőjén.



A fejlesztés egyebek között a levegőben terjedő betegségek, hamisított szeszes italok, valamint elrontott vagy mérgezett ételek észlelésére is alkalmas.



"A rendszert potenciálisan nem invazív módszerként is lehetne használni a Covid-19-ben szenvedő páciensek gyors azonosítására a leheletük elemzése révén" - hangsúlyozták a szakemberek.



A fejlesztés eddig nagy pontossággal azonosított több tucat szagot, köztük olyanokat is, amelyeket az emberi orr képtelen észlelni, például alkoholos italok összetevőit.