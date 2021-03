Tudomány

Kína kiválasztotta az űrállomása kiépítésében közreműködő űrhajósokat

Kiválasztották a kínai űrállomás kiépítésében közreműködő asztronautákat, akiknek felkészítése már meg is kezdődött - adta hírül a Kínai Emberes Űrrepülésért Felelős Ügynökség (China Manned Space Agency, CMSA) közlésére hivatkozva a Hszinhua kínai hírügynökség pénteken.



Az ügynökség arról számolt be, hogy az űrállomás kiépítése a döntő fontosságú szakaszba lépett. Idén több űrmissziót is terveznek: felküldik az űrállomás főelemét, majd a rakományt, harmadik lépésként pedig emberes űrrepülést hajtanak végre.



A tervek szerint a kínai űrállomás 2022-re készülhet el. A kiépítés ideje alatt négy-négy legénységet, illetve rakományt szállító űrhajót indítanak útnak.



Az űrállomás központi elemét az év első felében tervezik felküldeni, a modult szállító Hosszú Menetelés-5B Y2 típusú rakétát már elszállították a dél-kínai Hajnan tartományban található Vencsang rakétakilövő bázisra.



Az állandó űrállomás kiépítése mellett a kínai űrkutatási program részeként jelenleg zajlik egy kínai Mars-misszió is. A Tienven-1 nevű kínai marsszonda a Hszinhua csütörtöki jelentése szerint májusban vagy júniusban landolhat a vörös bolygón. A kínai űrszonda sikeres landolásával Kína a második ország lehet az Egyesült Államok után, amely űreszközt juttat a Marsra. A NASA Perseverance marsjárója február 18-án landolt.



Kína további tervei között szerepel továbbá egy legénységet szállító űrhajó küldése a Holdra, és ott egy állandó kutatóbázis kialakítása.