Leszállt, majd felrobbant a SpaceX Mars-utazásokra tervezett kísérleti űrhajója - videó

Két ugyanilyen kísérleti rakétával tavaly decemberben és az idén februárban is végeztek tesztrepülést, de mind a kettő már a földet érés pillanatában felrobbant. 2021.03.04 07:23 MTI

Sikerült függőlegesen leszállnia szerdán a SpaceX amerikai űrkutatási magánvállalat Mars-utazásra tervezett kísérleti űrhajójának, de a landolás után nyolc perccel felrobbant, akárcsak a korábbi két prototípus a leszállás pillanatában.



Elon Musk vállalata élőben közvetítette a Youtube videomegosztón a harmadszor is kudarcba fulladt kísérletet.



A marsi utazásra tervezett hatalmas, Starship SN10-es űrhajó helyi idő szerint szerda este startolt a Mexikói-öböl partján lévő texasi Boca Chica melletti indítóállásról, mintegy tíz kilométeres magasságba emelkedett, majd néhány percig vízszintes helyzetben ereszkedett, és függőleges helyzetbe fordulva landolt az indítóálláson. Amikor a földhöz közeledett, lehetett látni, amint lángok csapnak fel az űrhajó oldalán, lent, közvetlenül a hajtőműveknél. Az űrhajó ennek ellenére rendben földet ért, és már néhány nyolc perce állt az indítóálláson - az automata tűzoltórendszer locsolta a vizet az égő hajórészre -, amikor hatalmas robbanás történt, amely golyóként röpítette a levegőbe a monstrumot. Az űrhajó ezután földbe becsapódott és megsemmisült. A robbanás következtében lángtengerbe borult a sivatagos vidéken, lakott területektől távol lévő indítóállás.



A robbanást már a SpaceX Youtube-csatornája nem közvetítette, de más felületeken megjelentek róla felvételek.



A kísérletet közvetítő szakértő, John Inspraker hangsúlyozta, hogy az űrhajót sikerült "simán" letenni az indítóállásra.



A kísérelt fő célja az adatgyűjtés volt ereszkedéskor, és ez sikerült - tette hozzá.



Elon Musk a Twitteren méltatta a vállalat szakértőinek a munkáját, és ő is azt hangsúlyozta, hogy a Strarship épségben landolt. "Nyugodj békében, SN10, tisztességes távozás!" - írta.



Az űrhajó startját néhány órával korábban elhalasztották, az utolsó percben, miután már beindították a hajtóműveket. Elon Musk indoklása szerint helytelenül hangolták a hajtóművek tolóerő-szabályozóit.



Két ugyanilyen kísérleti rakétával tavaly decemberben és az idén februárban is végeztek tesztrepülést, de mind a kettő már a földet érés pillanatában felrobbant.



Az újabb kudarc oka egyelőre nem ismert.



A SpaceX Mars-utazásra tervezett újrahasznosítható űrhajójának a végleges magassága - a szupernehéz első gyorsítófokozattal együtt - 120 méter lesz, átmérőben pedig kilenc méteres. Embereket és száz tonna rakományt szállíthat majd a Marsra. Musk korábban úgy nyilatkozott, hogy valószínűleg még az idén végrehajtják az űrhajó első Föld körüli tesztrepülését, de nem zárta ki, hogy a terveket még felülvizsgálják.