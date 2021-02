Tudomány

Korábban kezdett el olvadni idén az Alpok hava a klímaváltozás miatt

A tavaszi hóolvadás hirtelen, szezonális változásokat idéz elő, amely a szén és a nitrogén körforgásának gyors elmozdulásához kapcsolódik. 2021.02.26 15:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Korábban kezdett el olvadni idén tavasszal az Alpok hava a klímaváltozás és a hegyi ökoszisztémában bekövetkezett hirtelen változások miatt a Manchesteri Egyetem kutatói szerint.



"Ezek a változások negatív hatással vannak ennek az értékes ökoszisztémának a működésére" - írták a kutatók.



Az új vizsgálat azt demonstrálja, hogy az alpesi talajban milyen létfontosságú mikrobiális létformák vannak veszélyben a globális hőmérséklet emelkedésének következtében. Ezek a mikrobák fontos szerepet játszanak a felszín feletti élet fennmaradásában, mivel ezek hasznosítják és keringetik újra azokat a kulcsfontosságú tápanyagokat, amelyek minden növény és állat, köztük az ember létének alapjai. Szabályozzák a talajban tárolt szénmennyiséget is, ezzel bizonyos mértékig kordában tartják a klímaváltozást.



"Télen az alpesi talaj mikrobái a hótól függnek, hiszen az hőszigetelő takaróként működik, lehetővé téve számukra, hogy az alpesi hideg tél idején is tovább folytassák munkájukat. Becslések szerint azonban az évszázad végére a jelenleginél 100 nappal korábban fog megkezdődni az Alpok téli hótakarójának olvadása" - olvasható a tanulmányban.



A kutatók bemutatták, milyen hatással van mindez a mikrobák fontos funkcióira. Eredményeiket a The ISME Journal tudományos lapban mutatták be.



A tavaszi hóolvadás hirtelen, szezonális változásokat idéz elő, amely a szén és a nitrogén körforgásának gyors elmozdulásához kapcsolódik - fejtette ki Arthur Broadbent, az egyetem tudósa, a tanulmány vezető szerzője.



Ennek következtében a jövőben a klímaváltozás hatására a hóval csupán szezonálisan borított ökoszisztémák funkciójukat csak csökkent mértékben lesznek képesek ellátni, ami veszélyezteti a szén-visszatartást és a növények termelékenységét. Ez negatív hatással lesz a mezőgazdasági termelésre és tönkre teheti a természetes ökoszisztémákat. Megváltoztatja a szén éves áramlását is, ami nagy eséllyel tovább fokozza a klíma melegedését - vélte Broadbent.