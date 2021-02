Technológia

Okosvárost építenek a Fuji lábánál

2021.02.23 17:29 MTI

Okosvárost épít a Toyota a Fuji hegy lábánál, ahol új technológiákat tesztelnek például a robotika és a mesterséges intelligencia területén.



Mintegy 360 ember, köztük a Toyota alkalmazottai költöznek az úgynevezett Woven citybe, amely 70,8 hektáron épül meg a Sizuoka prefektúrához tartozó Susonóban, a Toyota egykori gyárterületén.



A hely egy "élő laboratórium" lesz, ahol önjáró járműveket, robotokat és mesterséges intelligenciával működő eszközöket tesztelhetnek valós környezetben.



Napelemek és hidrogén-oxigén reakciójából energiát nyerő üzemanyagcellák szolgáltatják a város energiáját.



A város tervezésével Bjarke Ingels dán építészt bízták meg, aki a New York-i új World Trade Center 2-t és a Google kaliforniai központját is tervezte.



Az épületek nagyrészt fából készülnek majd a karbonlábnyom minimalizálása érdekében, az otthonok szenzoros érzékelésű mesterséges intelligenciát használnak, hogy ellenőrizzék lakójuk egészségi állapotát.



Woven cityben háromféle típusú út fut majd: egy az automata eszközök számára, egy a gyalogosok számára és egy a személyes eszközökkel közlekedők számára. Lesz egy földalatti út is a különböző javak és termékek szállítására.