Tudomány

Két 1800 éves szarkofágot fedeztek fel egy izraeli szafariparkban

A két szarkofágot a törökországi Márvány-szigetről származó márványból készített híres kőkoporsókról mintázták, és magas rangú személyek, talán férj és feleség, vagy bizonyos családtagok számára készítették őket. 2021.02.18 17:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Két 1800 éves szarkofágot fedeztek fel a közép-izraeli Ramat-Gan-i szafaripark új állatkórházának építési munkálatai közben - jelentette be csütörtökön az Izraeli Régészeti Hivatal (IAA).



A római kori kőkoporsókat valójában már nagyjából 25 évvel ezelőtt feltárták, amikor egy parkolót építettek a területen - olvasható a The Times of Israel című, angol nyelvű izraeli hírportál.



A szarkofágokat akkor a most épülő kórházzal szomszédos területre vitték, ahol aztán a növényzet benőtte őket és végül a feledés homályába merültek. Az új kórház munkálatainak múlt heti megkezdésekor azonban a munkások felfigyeltek a földből kiálló két méretes tárgyra.



A két szarkofágot a törökországi Márvány-szigetről származó márványból készített híres kőkoporsókról mintázták, és magas rangú személyek, talán férj és feleség, vagy bizonyos családtagok számára készítették őket.



Azonos díszítőelemek, köztük a túlvilágon védelmet nyújtó szimbolikus formák és virágfüzérek borítják őket.