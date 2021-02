Tudomány

Kitűzték a Jupiter holdjához tartó NASA űrszonda indításának időpontját

A Jupitert kísérő jeges Európé fagyott külső héja alatt óceán rejtőzik, így Földön kívüli élet otthona lehet. 2021.02.12 17:37 MTI

Kitűzték a Jupiter holdjához tartó NASA űrszonda indításának időpontját: az Európé Clipper 2024 októberében indul útnak.



A Jupitert kísérő jeges Európé fagyott külső héja alatt óceán rejtőzik, így Földön kívüli élet otthona lehet.



A tudósok régóta úgy tekintenek a holdra, mint a Naprendszer legígéretesebb égiteste az élet utáni kutatásban.



A tervek szerint az Európé Clipper 2030 áprilisában érkezik meg az égitesthez - olvasható a BBC News honlapján.



A misszió részleteit Robert Pappalardo, a projektet vezető tudós ismertette a NASA külső bolygókat értékelő csoportjának (Opag) virtuális tanácskozásán. A szondát egy kereskedelmi rakéta fogja szállítani.



Az Európé akkor került ez érdeklődés kereszttüzébe, amikor az 1990-es években a NASA Galileo űrszondája bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy az égitest felszíne alatt folyékony óceán rejtőzik. Valószínűleg sziklás maggal rendelkezik, amelyet nagyjából 80 kilométernyi folyékony víz borít, ezt pedig vizes-jeges páncél fedi mintegy 20 kilométeres vastagságban.



"Az Európé nagyjából a Holddal megegyező méretű, mégis úgy gondoljuk, hogy kétszer annyi vizet tartalmaz, mint a Föld összes óceánja együtt" - mondta Pappalardo.



A holdon potenciálisan meglévő életről a szakértő azt mondta, hogy a Föld óceánjainak fenekén is vannak helyek, ahol a víz és a kőzet kölcsönhatásba lépnek: ahol a víz leszivárog, kapcsolatba lép a forró kőzettel és vegyületekkel, redukálószerekkel töltődik fel.



Amikor ezek a redukálószerek oxidálószerekkel találkoznak, reakcióba lépnek. Pappalardo szerint ezek a reakciók életet hozhatnak létre az Európé óceánjának fenekén, akár akkor is, ha nincs fény, amely lehetővé tenné a fotoszintézist.



Az űrszonda képes lesz elemezni a jégréteg alól a felszínre bugyogó vízben lévő vegyianyagokat. Akár mintákat is gyűjthet azokból a páraoszlopokból, amelyek úgy tűnnek, mintha a Jupiter holdjának bizonyos területein lövellnének ki az űrbe.