Állatok

Kihalás fenyegeti a fűrészesrájaféléket

Kihalás fenyegeti a fűrészesrájafélék családjának képviselőit a természetes élőhelyeik elvesztése, a túlhalászat és a halászfelszerelésekbe gabalyodás miatt - figyelmeztetnek a szakértők.



A fűrészesrájafélék egykor kilencven ország partjainál úszkáltak, ma már azonban 55 nemzet, köztük Kína, Irak, Haiti, Japán, Kelet-Timor, Tajvan és Dzsibuti vizeiből is eltűntek - írja a BBC News.



A családba tartozó öt faj közül három a súlyosan veszélyeztetett, kettő a veszélyeztett állatok között szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) fenyegetett fajokat felvonultató vörös listáján.



"A fűrészesrájafélék helyzetét nyomon követve dokumentálhatjuk az egyik első esetét annak, ahogy egy korábban széles körben elterjedt tengeri hal kipusztul egy adott területen a túlhalászat miatt" - mondta Nick Dulvy, a kanadai Simon Fraser Egyetem professzora.



A fűrészesrájafélék legfőbb jellemzője a fejükön lévő fűrészes, csőrszerű képződmény, amelynek oldalain fogak futnak végig. A zsákmány érzékelésére és elkapására szolgáló "fűrész" ma már jelentősen megnehezíti a halak életét, mert miatta akadnak könnyebben bele a halászfelszerelésekbe.



A fűrészesrájafélék nemzetközi kereskedelmét tiltja a Washingtoni Egyezmény (CITES), ám a halak továbbra is közvetlen célpontjai a halászoknak, vagy járulékos fogásként kerülnek a hálókba.



Uszonyaikat és fogaikat trófeaként, élelmiszerként vagy orvosságként árulják. Fogaikat sarkantyúként is használják kakasviadalokon.



A Science Advances című folyóiratban publikált tanulmány szerint az Egyesült Államok és Ausztrália tűnnek a fűrészesrájafélék utolsó mentsvárainak, mivel ezek az országok nagyobb védelmet biztosítanak nekik.



A szakemberek szerint azonban még mindig van rá lehetőség, hogy a halak újra benépesítsék egykori természetes elterjedési területük több mint 70 százalékát.



A kutatók megneveztek nyolc olyan országot - Kuba, Tanzánia, Kolumbia, Madagaszkár, Panama, Brazília, Mexikó és Srí Lanka -, ahol azonnali intézkedésekkel jelentős mértékben hozzá lehetne járulni a faj megóvásához.