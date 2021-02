A Holdról, Marsról

Ritka űrkőzeteket bocsát árverésre a Christie's

Az árverés fénypontja egy Szaharában talált mintegy 7 kilogramm súlyú meteoritdarab, amely becslések szerint 50-80 ezer dollárt (15-24 millió forintot) is érhet. 2021.02.08 15:19 MTI

A Holdról és a Marsról származó ritka űrkőzeteket bocsát árverésre a Christie's.



A február 9. és 23. között zajló online árverésen a Földön talált meteorkőzetekre is lehet licitálni - adta hírül a CNN hírportálja.



A Christie's Deep Impact: Martian, Lunar and Other Rare Meteorites című árverésén 75 ilyen világűrből érkezett kőzetdarab szerepel.



A kínálat egy különlegessége a Hszincsiangból származó meteoritdarab drágaköveket is tartalmaz, becslések szerint 3500-4500 dollárt (1-1,3 millió forintot) érhet.



Szintén eladó egy gömb, amelyet egy összetört svéd aszteroida meteoritmagjából terveztek.



Az árverés fénypontja egy Szaharában talált mintegy 7 kilogramm súlyú meteoritdarab, amely becslések szerint 50-80 ezer dollárt (15-24 millió forintot) is érhet. Jellegzetessége, hogy a legtöbb meteorittól eltérően, határozott irányát végig tartva ért földet.



Mindenkinek van egy elképzelése arról, hogy hogyan milyen egy meteorit - egy földönkívüli objektum, amely a Föld légterébe belépve felforrósodik. Ezt a tüzes ereszkedést ritkán élik túl ezek az objektumok olyan ideális formában, mint ez a kőzet - magyarázta James Hyslop, a Christie's szakértője.



A Namíbiában lezuhant Gibeon meteorit egy darabja 15-25 ezer dollárért (4,5-7,5 millió forintért) kelhet el. És eladó egy marsi kőzet metszete is, amelynek különlegessége, hogy belsejében a bolygó légkörének buborékai estek csapdába. A kőzet a becslések szerint 30-50 ezer dollárt (9-15 millió forintot) érhet.



Az aukción a legnagyobb amerikai meteoriteső egy darabja is kalapács alá kerül. A texasi Odessában talált űrkőzetért 60 ezer dollárt (18 millió forintot) kérnek.